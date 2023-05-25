Я календарь переверну

Сенсационное, на первый взгляд, решение принял 24 мая Архиерейский собор автокефальной (независимой) Православной церкви Украины (ПЦУ), впервые собравшийся в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. 51 архиерей из 53, собравшихся на собор, проголосовал за переход ПЦУ с 1 сентября на новоюлианский календарь, который пока (до 2800 года) совпадает с григорианским, то есть «новым» стилем. Сценарий календарной реформы в ПЦУ будет мягким: монастыри и приходы, желающие сохранить «старый» (юлианский) календарь, могут проголосовать за этот выбор не менее чем 2/3 голосов. Проблема церковного календаря стала вызовом для христианского мира в Средние века. Введенный в Римской империи еще до Рождества Христова юлианский календарь весьма неточно соответствует времени полного оборота Земли вокруг Солнца (звездному году). По юлианскому календарю, год длится ровно 365 с четвертью дней (поэтому каждый четвертый год — високосный), в то время как точная продолжительность оборота Земли вокруг Солнца — 365,242190 дней. Из-за этой ошибки каждые 128 лет юлианский календарь прибавляет отставание на сутки от звездного года. За 2000 лет набежало 13 суток такого отставания, и праздник Рождества Христова, привязанный первыми христианами к дню зимнего солнцестояния, сдвинулся в юлианском календаре уже на 7 января. Если так пойдет дальше, то в 7-м тысячелетии н.э. Рождество будет отмечаться весной, а в 12-м — летом! Проблему осознали европейские астрономы XVI в., католическая церковь приняла их аргументацию, и декретом папы Григория XIII после 4 октября 1582 г. сразу наступило 15 октября. По имени папы исправленный календарь стал называться «григорианским». В нем меньше високосных годов, чем в юлианском, но с точки зрения современных расчетов он тоже несовершенен — ошибка на одни сутки возникает в григорианском календаре раз в 10 тысяч лет. Наиболее точным является новоюлианский календарь, принятый в ХХ в. большинством поместных православных церквей и пока совпадающий с григорианским.

Милутин Миланкович. Фото: Wikimedia Commons

Ошибка на одни сутки возникает в новоюлианском календаре раз в 43 500 лет. Его разработчиком был профессор Белградского университета Милутин Миланкович, однако Сербская церковь до сих пор придерживается «старого» календаря. В богослужебную жизнь православных церквей новоюлианский стиль ввел Всеправославный конгресс в Константинополе в 1923 г., до Второй мировой войны его приняли также Элладская, Кипрская, Румынская, Александрийская, Албанская и Антиохийская церкви, а после войны — Болгарская. Лишь четыре поместных православных церкви официально продолжают придерживаться «старого» стиля — Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская. Однако и тут «все не так однозначно»: например,

часть зарубежных приходов этих церквей служат по новоюлианскому календарю и это не считается каноническим преступлением.

Церковно-календарная реформа в Греции, Румынии и на Кипре вызвала масштабный «календарный раскол» — в этих странах сформировалось несколько «старостильных» церквей, которые порвали общение с официальным мировым православием. Аргументация «старостильников» сводится к тому, что церковный календарь является «иконой времени», он соединяет современных христиан непрерывной литургической цепочкой со временами земной жизни Иисуса Христа. По версии «старостильников», календарная реформа понадобилась масонам, захватившим власть в некоторых церквах после падения православной Российской империи — для того, чтобы сблизится с западными еретиками и соединить православие с католицизмом. Все «новостильные» церкви постепенно вступили в экуменическое движение, которое церковные консерваторы называют «ересью ересей».

Патриарх Тихон. Фото: Wikimedia Commons

Попытку календарной реформы в Русской церкви предпринял в 1923 г. патриарх Тихон, однако она не встретила поддержки церковного народа и была «временно отложена». Современная РПЦ стремится всячески подчеркнуть свою особость, дистанцироваться не только от западных христиан, но и от православных церквей, не поддерживающих политику Путина, поэтому вопрос уточнения календаря в ней даже не обсуждается. Напротив, в Московской патриархии звучат призывы к соединению с греками-«старостильниками», которые воспринимаются как радикально-консервативная сила, противостоящая официальной иерархии, с которой РПЦ разорвала общение из-за признания независимости Украинской церкви от Москвы.

ПЦУ получила свои автокефалию и каноническое признание в 2018-19 гг. от Константинопольского патриархата и изначально больше ориентировалась на современную греческую традицию, чем на старую московскую. Архиерейский собор ПЦУ в своем решении о смене календарного стиля прямо ссылается на обстоятельства «агрессивной войны РФ против Украины» как на фактор, ускоривший это решение. Собор признает, что если раньше юлианский календарь служил «идентификатором украинской церковной традиции», то теперь его связывают с московской традицией, поскольку «старого» стиля до сих пор придерживаются лишь РПЦ и ее церкви-сателлиты, не признающие автокефалию ПЦУ.

Фото: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

В Москве тоже признают политический подтекст церковно-календарного вопроса. Член Межсоборного присутствия РПЦ священник Георгий Максимов пишет: «Все церковные реформы XX века связаны с политикой, с конкретными политическими силами, с теми или иными политическими трендами… Греки видимым образом движутся в сторону унии не столько даже с Римом, сколько с »новой нормальностью«, новым мировым порядком. Нам в ту сторону не надо». В военных условиях ПЦУ пытается перехватить инициативу, благо все социологические замеры последних 15 месяцев показывают закономерный отток прихожан из структур Московского патриархата. Несовпадение дат празднования большинства церковных праздников в ПЦУ и РПЦ поставит украинских прихожан перед более осязаемым выбором — «с кем празднуем». Тем более, еще одна крупная украинская церковь — греко-католическая (униатская) — в начале этого года тоже заявила о переходе на новоюлианский календарь. Водораздел между мировым христианством и «русским миром» в церковных ризах становится в Украине максимально акцентированным, церкви расходятся по разным цивилизационным векторам.