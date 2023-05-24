Пригожин отчитался о гибели 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Украине. Половина из них — завербованные заключенные

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Украине погибли 20 тысяч бойцов ЧВК. Половина погибших — заключенные, которые были завербованы в российских исправительных учреждениях. Об этом он сообщил медиатехнологу Константину Долгову в интервью .

В высоких потерях бизнесмен обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Пригожин рассказал, что всего в ЧВК «Вагнер» набрали из исправительных колоний около 50 тысяч бойцов. Также он заявил, что на момент боев за Бахмут в ЧВК служили 35 тысяч человек.

«За время операции [в Бахмуте] я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло примерно 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Приблизительно еще процентов 20 — это раненые, которые имеют те ранения, которые не дают возможность от трех месяцев и более выполнять боевые задачи», — сказал Пригожин.