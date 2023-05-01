Белый дом: за 5 месяцев Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми в ходе боев за Бахмут, половина из них — бойцы ЧВК «Вагнер»

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что за последние пять месяцев в ходе боев за Бахмут погибли 20 тысяч российских военных, половина из них — бойцы ЧВК «Вагнер», передает Reuters.
По словам Кирби, эта цифра основана на оценках американской разведки. В Белом доме подсчитали, что всего за пять месяцев российские силы понесли около 100 тысяч потерь, включая убитых и раненых.
«Попытка России провести наступление на Донбассе в основном через Бахмут провалилась.
Россия не смогла захватить какую-либо реальную стратегически значимую и значительную территорию», — сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что российские силы добились определенных успехов в Бахмуте, но это далось «ужасной, ужасной ценой», и что оборона Украины в регионе остается сильной. Кирби также заявил, что общее число жертв в три раза превышает число американских потерь в кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны.
В начале апреля высокопоставленный сотрудник НАТО рассказал «Новой газете Европа», что «наступление ВС РФ на Донбассе провалилось». По его словам, Вооруженные силы РФ и ЧВК «Вагнер» добились «незначительных успехов», но при этом потеряли «десятки тысяч» солдат и «в значительной степени растратили временное преимущество в живой силе», полученное после мобилизации осенью 2022 года.
Он заявил, что Бахмут имеет преимущественно символическое значение как для России, так и для Украины. «Даже если Бахмут падет, там не будет значимой в военном отношении местности. Там осталось очень мало инфраструктуры», — сказал представитель НАТО.