Белый дом: за 5 месяцев Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми в ходе боев за Бахмут, половина из них — бойцы ЧВК «Вагнер»

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что за последние пять месяцев в ходе боев за Бахмут погибли 20 тысяч российских военных, половина из них — бойцы ЧВК «Вагнер», передает Reuters. По словам Кирби, эта цифра основана на оценках американской разведки. В Белом доме подсчитали, что всего за пять месяцев российские силы понесли около 100 тысяч потерь, включая убитых и раненых.

«Попытка России провести наступление на Донбассе в основном через Бахмут провалилась.

Россия не смогла захватить какую-либо реальную стратегически значимую и значительную территорию», — сказал Кирби. Представитель Белого дома отметил, что российские силы добились определенных успехов в Бахмуте, но это далось «ужасной, ужасной ценой», и что оборона Украины в регионе остается сильной. Кирби также заявил, что общее число жертв в три раза превышает число американских потерь в кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны.

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