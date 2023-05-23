«Тинькофф Банк» объявил о выпуске карт китайской платежной системы UnionPay

«Тинькофф Банк» с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов, сообщает РБК со ссылкой на ответ сотрудников клиентской поддержки банка.



Виртуальную карту можно будет сделать бесплатно, физическая стоит одну тысячу рублей. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле, однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также в других странах Азии, Африки и Южной Америки.

О том, что «Тинькофф» получил право выпускать карты с системой UnionPay, РБК сообщал в ноябре 2022 года. UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая работает в России. Однако, по данным источников РБК, из-за опасения санкций компания запретила выпускать свои карты некоторым подсанкционным банкам, при этом официально об ограничениях работы не объявлялось.