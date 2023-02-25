Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем твиттере.
В «черный» список включены 121 физическое и юридическое лицо, добавил он.
«Введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.
Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести ущерб военной машине России», — написал Боррель.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что санкции также введены против тех, кто «несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей». «Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции», — подчеркнул он.
- Согласно тексту заявления ЕС, новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.
- Под санкции попали три российских банка. Их названия в заявлении не уточняются, однако Bloomberg писал, что это могут быть Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.
- Также вводятся дополнительные запреты на экспорт критических технологий и промышленных товаров, таких как электроника, транспортные средства, детали машин и товаров для строительного сектора, которые могут быть использованы в интересах российских вооруженных сил.
- Помимо этого, в список запрещенных товаров попали новые электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружений, добытых на поле боя (беспилотники, ракеты, вертолеты, специфические редкоземельные металлы, электронные интегральные схемы и тепловизоры).
- Запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода.
- Совет ЕС также запретил гражданам РФ занимать руководящие должности на стратегических предприятиях в Евросоюзе.
Как сообщалось ранее, новый пакет санкций включает ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения, меры против «российской дезинформации», а также санкции против людей и компаний, поддерживающих войну в Украине, распространяющих дезинформацию и поставляющих России БПЛА.
Накануне Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, США и Канада ввели против РФ новые санкции. Кроме того, с 10 марта США устанавливают 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.