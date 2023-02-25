В «черный» список включены 121 физическое и юридическое лицо, добавил он.

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем твиттере.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что санкции также введены против тех, кто «несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей». «Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, новый пакет санкций включает ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения, меры против «российской дезинформации», а также санкции против людей и компаний, поддерживающих войну в Украине, распространяющих дезинформацию и поставляющих России БПЛА.

Накануне Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, США и Канада ввели против РФ новые санкции. Кроме того, с 10 марта США устанавливают 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.