Журналистка Ирина Баблоян опровергла информацию о том, что ее отравили на форуме Михаила Ходорковского в Берлине

Экс-журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян заявила, что ухудшение ее здоровья не связано с конференцией Михаила Ходорковского, которая проходила в Берлине в конце апреля. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Мне не стало плохо на форуме, после форума и так далее. Все, что происходит со мной, началось за несколько месяцев до. <…> Отравление ли это? Пока мало, что можно сказать, и точно нельзя утверждать, что это отравление. Врачи Шарите старательно мной занимаются», — сообщила Баблоян.

Она не уточнила, что именно с ней происходит.

Накануне Reuters сообщило, что полиция ФРГ расследует возможное отравление двух российских эмигранток, которые присутствовали на конференции Михаила Ходорковского в Берлине.

До этого о возможном отравлении писало немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на «Агентство».

«Агентство» называло имя одной из предполагаемых пострадавших — речь идет о главе фонда «Свободная Россия» Наталии Арно.

Утверждается, что после конференции в Берлине она прилетела в Прагу. Там у нее онемели некоторые части тела и начались боли.

Незадолго до ухудшения самочувствия Арно обнаружила, что кто-то проник в ее номер в пражском отеле: дверь была открыта, а в помещении ощущался «аромат дешевых духов». На следующий день она уехала в США, где имеет гражданство и проживает уже несколько лет. Утверждается, что ФБР также начало расследование. О его результатах ничего неизвестно. Сама Арно отказалась обсуждать эту тему.