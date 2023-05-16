«Агентство»: экс-посол США в Украине столкнулся с симптомами отравления незадолго до начала войны

За несколько месяцев до начала вторжения России в Украину с симптомами отравления столкнулся бывший посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, сообщает «Агентство» со ссылкой на источники в окружении экс-посла.

По факту резкого ухудшения здоровья Хербста ФБР начало расследование. Также, по данным «Агентства», о ситуации известно в Атлантическом совете — аналитическом центре при НАТО. О результатах расследования и состоянии здоровья Хербста журналистам так и не удалось выяснить. Сам Хербст не ответил на вопросы «Агентства».

Также журналисты связывают с этой ситуацией еще несколько случаев предполагаемого отравления, о которых им удалось узнать. Весной 2023 года недомогание почувствовала глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно, которая в тот момент находилась в Праге, где проводила встречи, посвященные ситуации в России. У нее онемели некоторые части тела и начались боли.

Незадолго до ухудшения самочувствия Арно обнаружила, что кто-то проник в ее номер в пражском отеле: дверь была открыта, а в помещении ощущался «аромат дешевых духов». На следующий день она уехала в США, где имеет гражданство и проживает уже несколько лет. ФБР также начало расследование. О его результатах также ничего неизвестно. Сама Арно отказалась обсуждать эту тему.

Арно прилетела в Прагу из Берлина, где в конце апреля 2023 года прошла встреча российских оппозиционеров, организованная Михаилом Ходорковским. «Агентству» удалось выяснить, что как минимум еще одна журналистка, участвовавшая в этой встрече, за месяц до самого мероприятия столкнулась с симптомами отравления.

Последний эпизод предполагаемого отравления связан с журналистом-расследователем Bellingcat Христо Грозевым, который летом 2022 года присутствовал на посвященной России журналистской конференции в Черногории. Во время пребывания на мероприятии его номер в отеле был также вскрыт. Грозев подтвердил, что из помещения пропал телефон, но от дальнейших комментариев он отказался.