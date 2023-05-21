Немецкая полиция начала расследование возможного отравления двух участниц съезда российской оппозиции

Полиция ФРГ расследует возможное отравление двух российских эмигранток, которые присутствовали на конференции Михаила Ходорковского в Берлине в конце апреля. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, полиция не предоставила дополнительных подробностей, сославшись на продолжающееся расследование. Ранее о возможном отравлении сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на «Агентство».

Как писало «Агентство» в начале этой недели, весной 2023 года недомогание почувствовала глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно, которая в тот момент находилась в Праге, где проводила встречи, посвященные ситуации в России. У нее онемели некоторые части тела и начались боли.

Арно прилетела в Прагу из Берлина, где в конце апреля 2023 года прошла встреча российских оппозиционеров, организованная Михаилом Ходорковским. «Агентству» удалось выяснить, что как минимум еще одна журналистка, участвовавшая в этой встрече, за месяц до самого мероприятия столкнулась с симптомами отравления.

Незадолго до ухудшения самочувствия Арно обнаружила, что кто-то проник в ее номер в пражском отеле: дверь была открыта, а в помещении ощущался «аромат дешевых духов». На следующий день она уехала в США, где имеет гражданство и проживает уже несколько лет. ФБР также начало расследование. О его результатах также ничего неизвестно. Сама Арно отказалась обсуждать эту тему.