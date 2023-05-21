«Медуза», The Bell: Путин согласовал список будущих владельцев российского «Яндекса». В него вошли Потанин, Мордашов, Алекперов и банк ВТБ

Президент России Владимир Путин согласовал список покупателей российского отделения «Яндекса». Об этом сообщают «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники.
По данным изданий, встреча между советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным и Путиным прошла 17 мая. На ней также присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Кудрин предложил президенту список будущих владельцев. В него вошли владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин; основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов; основатель «Лукойла» Вагит Алекперов; банк ВТБ. Путин утвердил список.
Точно неизвестно, какие доли получит каждый из покупателей.
При этом источники изданий уточняют, что список еще может измениться. Окончательное решение будет принято советом директоров «Яндекса», который пройдет в Дубае на неделе с 22 мая. На нем также определят сумму сделки.
Среди предположительных покупателей есть также владелец «Новатэка» Леонид Михельсон; нынешний миноритарий «Яндекса» миллиардер Романа Абрамовича; структуры Юрия Ковальчука — бизнесмена и друга Путина.
В июне Евросоюз ввел персональные санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. После этого «Яндекс» объявил об уходе Воложа с поста генерального директора. Он также перестал занимать руководящие должности в международных дочерних структурах компании.
В конце июля The Bell писал, что Волож может отказаться от контроля над компанией в России, если получит взамен права на развитие ее проектов за рубежом.
Речь, по данным издания, идет о проектах с беспилотниками, «облаками», а также «Яндекс.Практикум». Точный список еще не определен. Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться внутри страны, но компания поделится правами на их работу за рубежом.
В декабре Волож объявил о полном уходе из российского отделения «Яндекса».
Президент России Владимир Путин согласовал список покупателей российского отделения «Яндекса». Об этом сообщают «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники.
По данным изданий, встреча между советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным и Путиным прошла 17 мая. На ней также присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Кудрин предложил президенту список будущих владельцев. В него вошли владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин; основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов; основатель «Лукойла» Вагит Алекперов; банк ВТБ. Путин утвердил список.
Точно неизвестно, какие доли получит каждый из покупателей.
При этом источники изданий уточняют, что список еще может измениться. Окончательное решение будет принято советом директоров «Яндекса», который пройдет в Дубае на неделе с 22 мая. На нем также определят сумму сделки.
Среди предположительных покупателей есть также владелец «Новатэка» Леонид Михельсон; нынешний миноритарий «Яндекса» миллиардер Романа Абрамовича; структуры Юрия Ковальчука — бизнесмена и друга Путина.
В июне Евросоюз ввел персональные санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. После этого «Яндекс» объявил об уходе Воложа с поста генерального директора. Он также перестал занимать руководящие должности в международных дочерних структурах компании.
В конце июля The Bell писал, что Волож может отказаться от контроля над компанией в России, если получит взамен права на развитие ее проектов за рубежом.
Речь, по данным издания, идет о проектах с беспилотниками, «облаками», а также «Яндекс.Практикум». Точный список еще не определен. Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться внутри страны, но компания поделится правами на их работу за рубежом.
В декабре Волож объявил о полном уходе из российского отделения «Яндекса».