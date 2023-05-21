«Медуза», The Bell: Путин согласовал список будущих владельцев российского «Яндекса». В него вошли Потанин, Мордашов, Алекперов и банк ВТБ

Президент России Владимир Путин согласовал список покупателей российского отделения «Яндекса». Об этом сообщают «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники.

По данным изданий, встреча между советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным и Путиным прошла 17 мая. На ней также присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Кудрин предложил президенту список будущих владельцев. В него вошли владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин; основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов; основатель «Лукойла» Вагит Алекперов; банк ВТБ. Путин утвердил список.

Точно неизвестно, какие доли получит каждый из покупателей.

При этом источники изданий уточняют, что список еще может измениться. Окончательное решение будет принято советом директоров «Яндекса», который пройдет в Дубае на неделе с 22 мая. На нем также определят сумму сделки.

Среди предположительных покупателей есть также владелец «Новатэка» Леонид Михельсон; нынешний миноритарий «Яндекса» миллиардер Романа Абрамовича; структуры Юрия Ковальчука — бизнесмена и друга Путина.