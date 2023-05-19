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Силовики пришли с обысками к правозащитникам и членам пермского «Мемориала»

Силовики пришли с обысками к правозащитникам и членам пермского «Мемориала» Татьяне Марголиной, Светлане Маковецкой и Игорю Аверкиеву, сообщается в телеграм-канале организации.

Обыски связаны с уголовным делом в отношении архива пермского «Мемориала», сейчас они завершены. По какой уголовной статье возбуждено дело, неизвестно. Как отмечает «Мемориал», Марголина и Маковецкая входят в состав Совета по правам человека при президенте РФ.

Утром 5 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. После этого его арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. «В ходе всех этих "мероприятий" силовики не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов обысков, «осмотров» и допросов, «бесед». Адвокатов вызвать никому не позволили», — рассказали тогда в организации. Нескольких человек задержали.

21 марта в Москве против председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), а в офисах организации и у других сотрудников и их родственников прошли обыски. Орлову предъявили обвинение и избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

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Силовики пришли с обысками к правозащитникам и членам пермского «Мемориала» Татьяне Марголиной, Светлане Маковецкой и Игорю Аверкиеву, сообщается в телеграм-канале организации.

Обыски связаны с уголовным делом в отношении архива пермского «Мемориала», сейчас они завершены. По какой уголовной статье возбуждено дело, неизвестно. Как отмечает «Мемориал», Марголина и Маковецкая входят в состав Совета по правам человека при президенте РФ.

Утром 5 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. После этого его арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. «В ходе всех этих "мероприятий" силовики не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов обысков, «осмотров» и допросов, «бесед». Адвокатов вызвать никому не позволили», — рассказали тогда в организации. Нескольких человек задержали.

21 марта в Москве против председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), а в офисах организации и у других сотрудников и их родственников прошли обыски. Орлову предъявили обвинение и избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

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