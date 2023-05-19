Силовики пришли с обысками к правозащитникам и членам пермского «Мемориала» Татьяне Марголиной, Светлане Маковецкой и Игорю Аверкиеву, сообщается в телеграм-канале организации.

Обыски связаны с уголовным делом в отношении архива пермского «Мемориала», сейчас они завершены. По какой уголовной статье возбуждено дело, неизвестно. Как отмечает «Мемориал», Марголина и Маковецкая входят в состав Совета по правам человека при президенте РФ.

Утром 5 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. После этого его арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.