Бахмутская мясорубка

По сведениям американской разведки, за последние 5 месяцев Россия потеряла в Украине около 100 тысяч военных убитыми и ранеными. Подавляющая часть этих потерь произошла в районе Бахмута.

Наступление захлебнулось Бахмут — город в Донецкой области, где до начала обширных боевых действий проживало около 70 тысяч человек, сегодня практически полностью разрушен. Украинские силы там уже давно находятся в полуокружении. Большая часть кварталов в настоящее время захвачена российской армией. Трасса, по которой осуществляются поставки боекомплекта и ротация войск, простреливается войсками РФ. Однако ВСУ продолжает сопротивление в многоэтажных зданиях на западе населенного пункта. Идут кровопролитные уличные бои. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что полномасштабные атаки РФ на Донбассе захлебнулись: «В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории». Цена этих попыток, в особенности в Бахмуте, согласно сведениям Кирби, была невероятно высокой. Россия истощила свои военные запасы и вооруженные силы.

Битва за Донбасс Израильский военный обозреватель Давид Шарп напоминает читателям «Новой-Европа», что активные боевые действия на бахмутском направлении начались еще в мае прошлого года. «На войне некая, подчас далеко не самая стратегически важная точка становится местом приложения максимальных усилий сторон и ареной легендарных битв, — рассказывает Давид Шарп. — Так было в Вердене в Первую мировую войну или в Сталинграде во Вторую мировую. Если бы немцы сумели пройти остававшиеся до Волги сотни метров, это бы ничего не изменило». В 2022 году после весеннего отступления из Киевской, Черниговской, Сумской и части Харьковской областей Россия сосредоточилась на так называемой «битве за Донбасс». Замысел россиян, по мнению Давида Шарпа, был в окружении и уничтожении значительной украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации за счет наступления с «изюмского выступа» и с другой стороны через Бахмут. Это бы позволило Москве объявить о полном контроле над Донецкой областью. К июлю были взяты Северодонецк и Лисичанск, и началось продвижение непосредственно к Бахмуту. В результате беспорядочного бегства войск РФ из Харьковской области в сентябре 2022 года

именно бахмутское направление осталось практически единственным, на котором российская армия и ЧВК вели активные наступательные действия.

При этом угроза блокирования ВСУ под Славянском и Краматорском оказалась полностью снята. Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан называет «Новой-Европа» основные причины, заставившие бросать на штурм населенного пункта всё новые и новые силы. Свитан согласен с тем, что взятие Бахмута давало бы российской стороне оперативный простор для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Но наш собеседник называет и другую возможную причину. Именно через Бахмут идет водовод из Райгородка, питающий Донецк, Мариуполь и другие города Донбасса. С 2014 по 2022 год Украина продолжала по этому каналу снабжать «ДНР» водой, но после начала полномасштабного вторжения обстрелы разрушили перекачивающие подстанции, и влага перестала поступать. Вероятно, власти РФ решили запустить воду, захватив канал на всю его протяженность. Специалисты приводят и другие вероятные причины российского смертоубийственного напора именно на Бахмут. «После деоккупации Херсона командование РФ попыталось сковать максимальное число украинских войск под Бахмутом, — объясняет «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Испугавшись развития успеха ВСУ, россияне усилили давление на восточном направлении. Они надеялись на то, что Украина бросит в бой резервы, это сделает невозможным полномасштабное контрнаступление. Однако украинские военные справляются со сложнейшей задачей обороны города без привлечения дополнительных сил, готовящихся сейчас к ударам по армии РФ».

Бахмут. Фото: ЕРА



По мнению Александра Мусиенко, россияне попали в свою же ловушку: не сумев перемолоть украинские силы, Москва вынуждена бросать в пекло штурмов всё новые резервы. Место выбывающих «вагнеровцев» занимают мотострелки и десантники. Наш собеседник уверен, что действия Украины в Бахмуте нужно воспринимать как подготовку к контрнаступлению. Ведь оборона города выполнила свою задачу: уничтожив множество боеспособных частей, сорвала российское наступление.

«Мясные штурмы» При атаках на город руководство ЧВК и российской армии использует тактику так называемых «мясных штурмов». «Бахмут удобен тем, что его можно атаковать одними лишь силами пехоты, в меньшей степени, чем обычно, прикрывая ее бронетехникой, — говорит Давид Шарп. — Тут пригодился ресурс из 50 тысяч набранных в колониях уголовников, готовых под страхом расстрела и в ожидании амнистии и вознаграждения лезть в ближний бой в плотной городской застройке. Надо понимать, что формирования, состоящие из заключенных, плохо вписываются в привычный военным общевойсковой бой. Им для этого не хватает слаженности, обученности, управляемости и дисциплины. При том что речь идет о крайне слабо обученных частях, им удалось при помощи этой самоубийственной самоотверженности добиться положительной динамики. Командование группировки при этом продемонстрировало готовность не считаться с потерями». Продолжать штурмы силами ЧВК оказалось возможным даже в дождливую и снежную погоду, когда военные действия обычно приостанавливаются.

Символ для борьбы Овладение Бахмутом, судя по всему, оказалось для российской власти и лично для Евгения Пригожина делом принципа. Но и для Киева город стал символом, сдать который только из военных соображений было бы проблематично. Хотя многие, в том числе американские, эксперты предполагали, что оставление Бахмута оправдано стратегически, теперь значение имеют пропагандистская, медийная и политическая составляющие.

Киев убежден, что в случае выигрыша в «бахмутской мясорубке» Владимир Путин будет вынуждать украинскую сторону к неприемлемым решениям.

Президент Украины Владимир Зеленский так объяснял свою позицию в этом вопросе: «Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он начнет давить, давить, давить». Кроме того, по мнению Зеленского, в случае поражения в Бахмуте украинское общество может ощутить усталость и начать подталкивать президента к компромиссу.

«Полный зашквар» Однако в последнее время, судя по громким сообщениям некоторых источников, ситуация стала меняться в пользу Украины. Так, Евгений Пригожин, считающийся главой «ЧВК «Вагнер»», заявил в недавнем интервью российскому «военкору» Семёну Пегову, что его подчиненные действительно несут серьезные потери: «Ребята гибнут у меня. Вот просто каждый день пачками. Тысячи, тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам».

Фото: ЕРА

Громадное число погибших Пригожин уже привычно объясняет нехваткой у «ЧВК «Вагнер»» боеприпасов. Судя по его словам, российские военные функционеры сознательно держат наемников в состоянии «снарядного голода». «У меня письмо к министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, — рассказывал в интервью Пригожин. — Сокращенно информирую вас о том, что ЧВК «Вагнер» ведет штурм населенного пункта Бахмут и испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, так называемый «снарядный голод». Поставка основных видов артиллерийских боеприпасов составляет не более 20–25 % от существующих потребностей».

Обращаясь с просьбой незамедлительно предоставить снаряды, глава «Вагнера» шантажирует руководство министерства обороны РФ и даже лично Путина возможностью отвода своих подчиненных с занимаемых позиций:

«В случае отказа от этой выдачи считаю необходимым донести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения о целесообразности дальнейшего нахождения ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Бахмут в условиях сложившегося дефицита боеприпасов. Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке часть подразделений вывести с этой территории. А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется всё остальное… Если бы нас не начали кастрировать по боеприпасам, то Бахмут, я вас уверяю, давно уже взяли бы и не клали бы столько людей». По мнению Романа Свитана, громкие заявления Евгения Пригожина об отходе из Бахмута могут быть вызваны необходимостью скорого оставления территорий, занятых в ходе кровавых штурмов. Ведь глубоко вклинившиеся в позиции противника формирования «ЧВК «Вагнер»» оказываются с двух сторон под ударом ВСУ и уже вскоре могут попасть в окружение. Давид Шарп не исключает, что у украинской стороны есть планы в скором времени перейти в тактическое наступление на этом участке и отбросить или окружить соединения «Вагнера». Однако, по мнению израильского военного обозревателя, в настоящий момент российским частям в Бахмуте ничего не угрожает. Израильский военный обозреватель не считает именно район Бахмута приоритетным для атак ВСУ. Публичные заявления Евгения Пригожина о возможном самовольном отводе подчиняющихся ему сил Давид Шарп называет явным перегибом и переходом всех возможных границ. «Для такого человека, как Пригожин, это называется «полным зашкваром», — говорит Давид Шарп. — Российское командование должно было очень удивиться подобным угрозам. Мне крайне трудно поверить, что можно решиться вне приказа руководства отвести войска и открыть брешь в обороне на сложнейшем участке фронта. Это хорошо демонстрирует состояние российских вооруженных сил в целом».

Море крови Джон Кирби, ссылаясь на рассекреченные данные американского разведывательного сообщества, заявил, что в Украине с декабря прошлого года погибли более 20 тысяч российских военных, а еще 80 тысяч были ранены. Военный чиновник пояснил, что значительная часть этих потерь произошла во время сражения за Бахмут. По данным разведки США, почти половина погибших — «вагнеровцы», большинство из которых были российскими заключенными, брошенными на битву в Бахмуте без достаточного боевого опыта, подготовки, командования и какого-либо подобия организационного порядка.

«Предполагаю, что за время длящегося с лета прошлого года наступления в направлениях Попасная — Соледар — Бахмут российская армия и ЧВК потеряли в общей сложности до 60 тысяч убитыми, — высказал свое мнение «Новой-Европа» Роман Свитан. — С декабря «группа Вагнера» смогла продвинуться максимум на 30 км. Могу предположить, что озвученные Пентагоном данные о потерях за 5 месяцев даже ниже того, что есть в реальности, и потери России могут составить до 30 тысяч «двухсотыми» и еще до 70 тысяч тяжелыми «трехсотыми», которые уже не вернутся на фронт».

Фото: ЕРА

К цифре российских потерь, озвученной Джоном Кирби, Давид Шарп предлагает относиться серьезно и называет ее наиболее близкой к реальности. Разведки США, по его словам, для анализа используют как агентурные сведения и данные наблюдения со спутников, так и перехваты переписок и переговоров. При этом наш собеседник сделал и несколько оговорок. «Очень круглые числа у меня вызывают сомнения, — рассказывает Давид Шарп. — Когда говорят о 100 тысяч выбывших российских военных, складывается впечатление, что речь идет об обобщенном подходе. Обычно в сводках и рапортах используются минимальные и максимальные границы допустимой погрешности. Кроме того, на мой взгляд, есть вопросы к пропорции числа убитых к раненым. По американским данным, она составляет один к четырем. По другим оценкам, на одного погибшего приходится максимум 3,5 получивших ранения. А иногда во время атак и из-за явных проблем России с тактической медициной и эвакуацией это число равняется 2,5. Могу предположить, что в действительности погибших россиян может оказаться несколько больше, чем об этом говорят американцы».

Общее число российских потерь с 24 февраля 2022 года убитыми и ранеными, по данным Шарпа, уже перевалило за 250 тысяч и вполне может приближаться к 300 тысячам.

Украинцы бережнее относятся к своему личному составу. Но также несут значительные потери. Джон Кирби отказался назвать данные по оценкам украинских потерь, сообщив журналистам, что Вашингтон не будет обнародовать информацию, осложняющую положение Украины.