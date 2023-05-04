Бахмутская мясорубка

По сведениям американской разведки, за последние 5 месяцев Россия потеряла в Украине около 100 тысяч военных убитыми и ранеными. Подавляющая часть этих потерь произошла в районе Бахмута.
Наступление захлебнулось
Бахмут — город в Донецкой области, где до начала обширных боевых действий проживало около 70 тысяч человек, сегодня практически полностью разрушен. Украинские силы там уже давно находятся в полуокружении. Большая часть кварталов в настоящее время захвачена российской армией. Трасса, по которой осуществляются поставки боекомплекта и ротация войск, простреливается войсками РФ. Однако ВСУ продолжает сопротивление в многоэтажных зданиях на западе населенного пункта. Идут кровопролитные уличные бои.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что полномасштабные атаки РФ на Донбассе захлебнулись: «В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории». Цена этих попыток, в особенности в Бахмуте, согласно сведениям Кирби, была невероятно высокой. Россия истощила свои военные запасы и вооруженные силы.
Битва за Донбасс
Израильский военный обозреватель Давид Шарп напоминает читателям «Новой-Европа», что активные боевые действия на бахмутском направлении начались еще в мае прошлого года. «На войне некая, подчас далеко не самая стратегически важная точка становится местом приложения максимальных усилий сторон и ареной легендарных битв, — рассказывает Давид Шарп. — Так было в Вердене в Первую мировую войну или в Сталинграде во Вторую мировую. Если бы немцы сумели пройти остававшиеся до Волги сотни метров, это бы ничего не изменило».
В 2022 году после весеннего отступления из Киевской, Черниговской, Сумской и части Харьковской областей Россия сосредоточилась на так называемой «битве за Донбасс». Замысел россиян, по мнению Давида Шарпа, был в окружении и уничтожении значительной украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации за счет наступления с «изюмского выступа» и с другой стороны через Бахмут. Это бы позволило Москве объявить о полном контроле над Донецкой областью. К июлю были взяты Северодонецк и Лисичанск, и началось продвижение непосредственно к Бахмуту. В результате беспорядочного бегства войск РФ из Харьковской области в сентябре 2022 года
именно бахмутское направление осталось практически единственным, на котором российская армия и ЧВК вели активные наступательные действия.
При этом угроза блокирования ВСУ под Славянском и Краматорском оказалась полностью снята.
Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан называет «Новой-Европа» основные причины, заставившие бросать на штурм населенного пункта всё новые и новые силы. Свитан согласен с тем, что взятие Бахмута давало бы российской стороне оперативный простор для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Но наш собеседник называет и другую возможную причину. Именно через Бахмут идет водовод из Райгородка, питающий Донецк, Мариуполь и другие города Донбасса. С 2014 по 2022 год Украина продолжала по этому каналу снабжать «ДНР» водой, но после начала полномасштабного вторжения обстрелы разрушили перекачивающие подстанции, и влага перестала поступать. Вероятно, власти РФ решили запустить воду, захватив канал на всю его протяженность.
Специалисты приводят и другие вероятные причины российского смертоубийственного напора именно на Бахмут. «После деоккупации Херсона командование РФ попыталось сковать максимальное число украинских войск под Бахмутом, — объясняет «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Испугавшись развития успеха ВСУ, россияне усилили давление на восточном направлении. Они надеялись на то, что Украина бросит в бой резервы, это сделает невозможным полномасштабное контрнаступление. Однако украинские военные справляются со сложнейшей задачей обороны города без привлечения дополнительных сил, готовящихся сейчас к ударам по армии РФ».
Бахмут. Фото: ЕРА
По мнению Александра Мусиенко, россияне попали в свою же ловушку: не сумев перемолоть украинские силы, Москва вынуждена бросать в пекло штурмов всё новые резервы. Место выбывающих «вагнеровцев» занимают мотострелки и десантники. Наш собеседник уверен, что действия Украины в Бахмуте нужно воспринимать как подготовку к контрнаступлению. Ведь оборона города выполнила свою задачу: уничтожив множество боеспособных частей, сорвала российское наступление.
«Мясные штурмы»
При атаках на город руководство ЧВК и российской армии использует тактику так называемых «мясных штурмов». «Бахмут удобен тем, что его можно атаковать одними лишь силами пехоты, в меньшей степени, чем обычно, прикрывая ее бронетехникой, — говорит Давид Шарп. — Тут пригодился ресурс из 50 тысяч набранных в колониях уголовников, готовых под страхом расстрела и в ожидании амнистии и вознаграждения лезть в ближний бой в плотной городской застройке. Надо понимать, что формирования, состоящие из заключенных, плохо вписываются в привычный военным общевойсковой бой. Им для этого не хватает слаженности, обученности, управляемости и дисциплины. При том что речь идет о крайне слабо обученных частях, им удалось при помощи этой самоубийственной самоотверженности добиться положительной динамики. Командование группировки при этом продемонстрировало готовность не считаться с потерями». Продолжать штурмы силами ЧВК оказалось возможным даже в дождливую и снежную погоду, когда военные действия обычно приостанавливаются.
Символ для борьбы
Овладение Бахмутом, судя по всему, оказалось для российской власти и лично для Евгения Пригожина делом принципа. Но и для Киева город стал символом, сдать который только из военных соображений было бы проблематично. Хотя многие, в том числе американские, эксперты предполагали, что оставление Бахмута оправдано стратегически, теперь значение имеют пропагандистская, медийная и политическая составляющие.
Киев убежден, что в случае выигрыша в «бахмутской мясорубке» Владимир Путин будет вынуждать украинскую сторону к неприемлемым решениям.
Президент Украины Владимир Зеленский так объяснял свою позицию в этом вопросе: «Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он начнет давить, давить, давить». Кроме того, по мнению Зеленского, в случае поражения в Бахмуте украинское общество может ощутить усталость и начать подталкивать президента к компромиссу.
«Полный зашквар»
Однако в последнее время, судя по громким сообщениям некоторых источников, ситуация стала меняться в пользу Украины. Так, Евгений Пригожин, считающийся главой «ЧВК «Вагнер»», заявил в недавнем интервью российскому «военкору» Семёну Пегову, что его подчиненные действительно несут серьезные потери: «Ребята гибнут у меня. Вот просто каждый день пачками. Тысячи, тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам».
Фото: ЕРА
Громадное число погибших Пригожин уже привычно объясняет нехваткой у «ЧВК «Вагнер»» боеприпасов. Судя по его словам, российские военные функционеры сознательно держат наемников в состоянии «снарядного голода».
«У меня письмо к министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, — рассказывал в интервью Пригожин. — Сокращенно информирую вас о том, что ЧВК «Вагнер» ведет штурм населенного пункта Бахмут и испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, так называемый «снарядный голод». Поставка основных видов артиллерийских боеприпасов составляет не более 20–25 % от существующих потребностей».
Обращаясь с просьбой незамедлительно предоставить снаряды, глава «Вагнера» шантажирует руководство министерства обороны РФ и даже лично Путина возможностью отвода своих подчиненных с занимаемых позиций:
«В случае отказа от этой выдачи считаю необходимым донести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения о целесообразности дальнейшего нахождения ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Бахмут в условиях сложившегося дефицита боеприпасов. Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке часть подразделений вывести с этой территории. А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется всё остальное… Если бы нас не начали кастрировать по боеприпасам, то Бахмут, я вас уверяю, давно уже взяли бы и не клали бы столько людей».
По мнению Романа Свитана, громкие заявления Евгения Пригожина об отходе из Бахмута могут быть вызваны необходимостью скорого оставления территорий, занятых в ходе кровавых штурмов. Ведь глубоко вклинившиеся в позиции противника формирования «ЧВК «Вагнер»» оказываются с двух сторон под ударом ВСУ и уже вскоре могут попасть в окружение.
Давид Шарп не исключает, что у украинской стороны есть планы в скором времени перейти в тактическое наступление на этом участке и отбросить или окружить соединения «Вагнера». Однако, по мнению израильского военного обозревателя, в настоящий момент российским частям в Бахмуте ничего не угрожает. Израильский военный обозреватель не считает именно район Бахмута приоритетным для атак ВСУ.
Публичные заявления Евгения Пригожина о возможном самовольном отводе подчиняющихся ему сил Давид Шарп называет явным перегибом и переходом всех возможных границ. «Для такого человека, как Пригожин, это называется «полным зашкваром», — говорит Давид Шарп. — Российское командование должно было очень удивиться подобным угрозам. Мне крайне трудно поверить, что можно решиться вне приказа руководства отвести войска и открыть брешь в обороне на сложнейшем участке фронта. Это хорошо демонстрирует состояние российских вооруженных сил в целом».
Море крови
Джон Кирби, ссылаясь на рассекреченные данные американского разведывательного сообщества, заявил, что в Украине с декабря прошлого года погибли более 20 тысяч российских военных, а еще 80 тысяч были ранены. Военный чиновник пояснил, что значительная часть этих потерь произошла во время сражения за Бахмут.
По данным разведки США, почти половина погибших — «вагнеровцы», большинство из которых были российскими заключенными, брошенными на битву в Бахмуте без достаточного боевого опыта, подготовки, командования и какого-либо подобия организационного порядка.
«Предполагаю, что за время длящегося с лета прошлого года наступления в направлениях Попасная — Соледар — Бахмут российская армия и ЧВК потеряли в общей сложности до 60 тысяч убитыми, — высказал свое мнение «Новой-Европа» Роман Свитан. — С декабря «группа Вагнера» смогла продвинуться максимум на 30 км. Могу предположить, что озвученные Пентагоном данные о потерях за 5 месяцев даже ниже того, что есть в реальности, и потери России могут составить до 30 тысяч «двухсотыми» и еще до 70 тысяч тяжелыми «трехсотыми», которые уже не вернутся на фронт».
Фото: ЕРА
К цифре российских потерь, озвученной Джоном Кирби, Давид Шарп предлагает относиться серьезно и называет ее наиболее близкой к реальности. Разведки США, по его словам, для анализа используют как агентурные сведения и данные наблюдения со спутников, так и перехваты переписок и переговоров.
При этом наш собеседник сделал и несколько оговорок. «Очень круглые числа у меня вызывают сомнения, — рассказывает Давид Шарп. — Когда говорят о 100 тысяч выбывших российских военных, складывается впечатление, что речь идет об обобщенном подходе. Обычно в сводках и рапортах используются минимальные и максимальные границы допустимой погрешности. Кроме того, на мой взгляд, есть вопросы к пропорции числа убитых к раненым. По американским данным, она составляет один к четырем. По другим оценкам, на одного погибшего приходится максимум 3,5 получивших ранения. А иногда во время атак и из-за явных проблем России с тактической медициной и эвакуацией это число равняется 2,5. Могу предположить, что в действительности погибших россиян может оказаться несколько больше, чем об этом говорят американцы».
Общее число российских потерь с 24 февраля 2022 года убитыми и ранеными, по данным Шарпа, уже перевалило за 250 тысяч и вполне может приближаться к 300 тысячам.
Украинцы бережнее относятся к своему личному составу. Но также несут значительные потери. Джон Кирби отказался назвать данные по оценкам украинских потерь, сообщив журналистам, что Вашингтон не будет обнародовать информацию, осложняющую положение Украины.
Чемодан без ручки
«Сегодня уже всем очевидно, что Бахмут для России — чемодан без ручки, — рассказывает Роман Свитан. — Даже если предположить, что Украина выведет войска из города, это ничего не изменит: через несколько десятков километров находится укрепленный район Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Их взять не получится совершенно точно. Исходя из сложившейся ситуации, командованию армии РФ нужно сегодня отойти с захваченных участков и накануне украинского контрнаступления выпрямить фронт по направлению Горловка — Попасная — Лисичанск. Но Москва попала в капкан собственной пропаганды: столько месяцев людям рассказывают о важности Бахмута, столько уже пролили за него крови, что отступление сложно будет объяснить гражданам».
Роман Свитан убежден, что в боях за Бахмут не участвовали подразделения, готовящиеся к ожидаемому контрнаступлению Украины. Все войска, натренированные странами-союзниками и оснащенные полученным по ленд-лизу оружием, находятся в резерве и ждут своего часа. Сегодня в Бахмуте в основном действуют Силы специальных операций Украины.
К концу апреля Украина, по данным Давида Шарпа, получила практически всю обещанную западными партнерами бронетехнику и боекомплект. Завершены курсы по обучению и подготовке экипажей для танков, БМП, БТР и другого вооружения. Погода в ближайшее время должна подходить для атакующих действий. Судя по всему, теперь всё зависит от принятия решения украинским военным командованием.
Однако под Бахмутом специалисты ожидают от украинцев лишь тактических маневров. «ВСУ нет смысла начинать масштабное наступление на расположенном на возвышенности Донбассе, — уверен Роман Свитан. — При этом можно положить всю армию. Удар будет нанесен в неожиданном месте в сторону Азовского моря. Фронт на херсонском и запорожском направлениях растянут на сотни километров. Украинская армия практически неизбежно прорвет позиции неприятеля и вскоре выйдет к побережью, перерезав сухопутный коридор в Крым». По словам Романа Свитана, украинское контрнаступление может начаться после 6–7 мая. Для этого требуется, чтобы почва просохла после дождей и техника не вязла в грязи.
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