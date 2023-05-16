Британская разведка: ВСУ за четыре дня добились тактического прогресса в районе Бахмута

Вооруженные силы Украины за последние дни добились продвижения в Бахмуте. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке.

«За последние четыре дня украинские силы добились тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу», — говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что одновременно с продвижением к югу от города, украинские военные отодвинули российскую линию фронта к северо-западу от города. Эксперты полагают, что это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.

Также Минороны Великобритании пишет, что Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец — Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр.

В то же время ЧВК «Вагнер» продолжает постепенно продвигаться в центре Бахмута.