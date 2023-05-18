В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельс

В Красноярском крае на перегоне Камарчага — Балай сошли с рельс пять грузовых вагонов, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

Пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что причины происшествия выясняет специальная комиссия. Сейчас к месту инцидента направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. Из-за аварии могут быть задержки пассажирских поездов и электричек.

Ранее в Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма в результате диверсии с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших также нет. Железнодорожные пути сейчас проверяют саперы.

В начале мая издание «Крым.Реалии» опубликовало карту полуострова с более чем 200 действующими, временными и законсервированными российскими военными объектами. Также на карте отмечено местонахождение ПВО и подразделений ВС РФ.