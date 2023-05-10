Журналисты «Крым. Реалии» опубликовали карту Крыма с 223 российскими военными объектами

Журналисты проекта «Радио Свобода» «Крым. Реалии» опубликовали карту аннексированного Россией Крыма с 223 действующими, временными и законсервированными российскими военными объектами. Она размещена на сайте.

Собранные военные объекты разделены на десять категорий с геолокациями. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото.

Среди них — объекты Черноморского флота России, склады оружия, боеприпасов, техники и военного имущества, авиабазы и аэродромы, топливо для войск, объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и военные объекты неизвестного назначения.

Также на карте отмечены геолокации ПВО и ракетных войск, пограничников, внутренних войск и других подразделений Вооруженных сил РФ.