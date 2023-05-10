Журналисты «Крым. Реалии» опубликовали карту Крыма с 223 российскими военными объектами

Журналисты проекта «Радио Свобода» «Крым. Реалии» опубликовали карту аннексированного Россией Крыма с 223 действующими, временными и законсервированными российскими военными объектами. Она размещена на сайте.
Собранные военные объекты разделены на десять категорий с геолокациями. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото.
Среди них — объекты Черноморского флота России, склады оружия, боеприпасов, техники и военного имущества, авиабазы и аэродромы, топливо для войск, объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и военные объекты неизвестного назначения.
Также на карте отмечены геолокации ПВО и ракетных войск, пограничников, внутренних войск и других подразделений Вооруженных сил РФ.
«Россия милитаризировала Крымский полуостров после незаконной аннексии в 2014, создав здесь сотни военных баз. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая и оккупированный Крым», — говорится в описании карты.
По словам автора карты, он «прежде всего хочет предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами».
6 мая силы российского ПВО сбили над аннексированным Крымом две украинские баллистические ракеты «Гром-2», сообщил советник главы полуострова Олег Крючков. По данным разработчиков, дальность действия «Грома» составляет от 50 до 500 километров, в зависимости от типа ракеты. Это значительно больше, чем у ракет «Точка-У» — от 15 до 120 километров.