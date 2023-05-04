На сцену выходит Подвальный

В среду, 3 мая, пресс-служба ФСБ опубликовала видео с задержанием «диверсионной группы украинских агентов». По версии спецслужбы, эта группа готовила «серию резонансных диверсионно-террористических актов», целями которых были глава республики Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова. Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщают, что задержаны шестеро граждан России и Украины, а также обладатель двойного гражданства, Украины и Болгарии, причастный к переправке в Крым взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Называются и имена предполагаемых агентов: Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Возглавляет этот список человек по имени Виктор Подвальный. По версии ФСБ, у них обнаружили пять бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки.

ФСБ настаивает, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Украины Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Зеленского. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, говорится в релизе силовиков. Видео задержания — отнюдь не красноречивый, наспех сделанный документ. Мы можем наблюдать, как сначала люди в камуфляже и масках вытаскивают каких-то других людей из машин либо вламываются к ним домой и кладут лицом в пол. Затем отдельными кадрами показаны разобранные устройства, боеприпасы, деньги, паспорта и другие документы. Иногда в кадре мелькает украинский флаг. Потом показывают какие-то визитки, на которых из-за плохого качества видео можно хорошо рассмотреть только трезуб и желто-голубой флаг. Также в финале ролика показаны украинские награды и шевроны.

Как любят шутить на эту тему в украинских соцсетях, «ни один уважающий себя украинский диверсант не идет на задание без украинского флага и визитки Яроша в кармане» (главы признанного террористическим в России националистического «Правого сектора»). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своих личных страницах в соцсетях предположил, что Россия готовит масштабный теракт. «Поэтому сначала задерживают в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрируют «дроны над Кремлем»», — отметил он. Он настаивает, что Украина не атакует объекты на территории России, а такого рода деятельностью может заниматься местное подполье. Проверить достоверность информации, распространяемой ФСБ и украинскими властями, в нынешних условиях не представляется возможным.

Обстановка под прицелом стабильная Сразу после публикации релиза глава Крыма Сергей Аксёнов привычно отправился ловить свою минутку славы в эфирах федеральных СМИ. В комментарии телеканалу «Россия 24» он рассказал, что взрывчатку передавали через зарубежные страны, а в подготовке диверсии участвовали не только украинские спецслужбы, но и западные. Также Аксёнов проинформировал телезрителей, что именно эта группа недавно подорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. «Паники среди населения нет, силовые структуры работают отлично, ситуация с безопасностью в регионе под контролем», — шаблонно отчитался Аксёнов. И действительно, зачем населению нервничать, если, по мнению главы республики, крымчане уже девять лет «живут под прицелом» и им не привыкать к опасностям. По словам Аксёнова, полуостров активно готовится к обороне и наращивает военные мощности, чтобы защищаться от возможного наступления украинской армии.

Также Аксёнов рассказал пропагандисту Соловьеву, что хотел бы лично выбивать показания из задержанных:

«Дайте мне десять минут с этими кретинами поговорить. За десять минут вспомнят всё с детства, что не могли вспомнить, память им прочистить, так сказать». Возможно, глава Крыма и не блефует. Украинские СМИ еще в 2014 году писали о его бандитском прошлом, а также о возможной причастности к заказным убийствам. По сведениям источников «Украинской правды», в 90-е Аксёнов начинал свою теневую карьеру в организованной преступной группировке «Греки», созданной в Крыму братьями Савопуло, а впоследствии перешел в гремевшую когда-то на всю Украину ОПГ «Сейлем». В архивах украинских силовиков сохранились документы уголовных дел, в которых говорится о возможной причастности Аксёнова сначала к убийствам конкурентов «Греков», а потом — к гибели его же бывших соратников. Эти документы фиксируют участие Аксёнова в приобретении оружия и организации «консерваций» — мест хранения этого оружия в интересах ОПГ, а также в даче взяток с целью освобождения от ответственности задержанных боевиков и криминальных авторитетов ОПГ «Сейлем». Так что как работать с неугодными, Аксёнов знает хорошо. Свое выступление на федеральном канале глава Крыма завершил очередным призывом к возрождению СМЕРШа: — Я точно эту инициативу поддерживаю и считаю, что сейчас время такое — водораздел. Кто за страну, за дело за общее, — мы вместе. Те, кто против, — ну, пожалуйста, у них есть выбор. Кто не хочет уезжать — им надо помочь. Или уезжать, или принимать меры законного характера. Должны быть службы, которые в этой части ставят точку. В конце концов, с нами весь западный мир воюет. Мы находимся на пике противостояния, поэтому никакие сантименты ни ко времени, ни к месту. Наши враги не церемонятся. 16 марта глава Крыма уже призывал возродить «СМЕРШ» для борьбы со всей «пятой колонной»: передавать внутренних врагов на «денацификацию» в ФСБ, а также забирать детей из «непатриотичных» семей для правильного воспитания. Сейчас на территории полуострова действует телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» блогера Александра Талипова, где публикуются персональные данные «неблагонадежных» крымчан, ссылки на их соцсети, номера телефонов. В большинстве случаев жертвы таких публикаций попадают в поле зрения силовиков, а потом извиняются на камеру.

Только в прошлом году после этих публикаций 4 тысячи человек были поставлены на учет, 200 из них привлечены к ответственности. В этом году составлено уже около 80 протоколов, этим месяц назад Талипов хвастался в эфире государственных крымских СМИ. Отчетливо видна закономерность: чем острее ситуация на фронте, чем больше происходит диверсий и прилетов дронов в самом Крыму, тем активнее провластные ресурсы Крыма призывают к доносительству. Причину неудач, провалов силовики и крымские власти ищут не вовне — внутри.

Откуда берутся шпионы? Впрочем, с инакомыслием в Крыму начали бороться задолго до войны, и шпионов-диверсантов тоже ловили. Потом некоторые из них рассказывали независимым СМИ о том, что как их пытками вынудили сознаться.

Как и в этот раз, нередко сообщения о задержании очередного «шпиона» или «диверсанта» бывали приурочены к «скрепным» для российской власти датам.

Так, например, фрилансер «Крым.Реалии» Владислав Есипенко 10 марта 2021 года, накануне очередной годовщины триумфа «русской весны», был задержан якобы за незаконное хранение и перевозку взрывного устройства, которое обнаружили в багажнике его автомобиля. 16 марта журналист под камерами провластного телеканала «Крым 24» в кабинете следователя ФСБ признался в том, что работает на украинские спецслужбы. Позже Есипенко рассказал своим адвокатам, что оговорил себя из-за пыток. Ему присудили пять лет колонии. Или вот весной прошлого года ФСБ России обвинила арестованную в Крыму медсестру, гражданскую журналистку и активистку Ирину Данилович в изготовлении взрывного устройства, начиненного медицинскими иголками. Признанная в России нежелательной украинская организация «Крым SOS» сообщала, что Данилович подвергалась пыткам. Медсестру удерживали восемь дней в здании ФСБ. Проводили тестирование на полиграфе и угрожали вывезти в лес. Всё это время ее кормили раз в день. Впоследствии ей предложили подписать пустые бланки в обмен на освобождение. Позже, уже в суде, Данилович вину отрицала, объяснив, что оговорила себя. В конце декабря 2022 года ей присудили семь лет колонии. Шпиономания, которая ломает судьбы людей в Крыму, не всегда связана со «скрепными» датами. Иногда в репрессивную машину попадают и совсем случайные люди, которые никак не связаны ни с активизмом, ни с политикой. 13 августа 2016 года дальнобойщик из Харьковской области Владимир Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Севастополе.

14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ. Его «признательные показания» в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала «Россия 1» и других СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами. 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков. Он отсидел срок в российской тюрьме, а потом вернулся в Украину. В сентябре 2022 года Верховный суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам колонии строгого режима, а братьев Асана и Азиза Ахтемовых — к 15 и 13 годам строгого режима по делу о диверсии — взрыве газопровода в селе Перевальное. Асан Ахтемов рассказывал украинскому изданию «Граты», что признательные показания из него выбивали пытками. Получение под пытками признаний в терроризме, диверсиях и других «преступлениях» — не предел креатива силовиков. The Insider (признан в России нежелательной организацией) писал, что силовики в Крыму с помощью пыток вербуют информаторов и склоняют к сотрудничеству будущих «секретных свидетелей». В сентябре 2017 года оперативники ФСБ пришли с обыском к программисту из Нижнегорского района Ринату Параламову. После обыска ему надели мешок на голову и наручники, посадили в машину и привезли в какое-то подвальное помещение. Избивали, требовали оговорить незнакомых ему людей, а потом обмотали скотчем руки до локтей и ноги до колен, положили лицом на пол, оголили ягодицы, прикрепили к ним два провода и пустили разряд. Параламов вспоминает, что таких «подходов» было три:

— В какой-то момент я потерял сознание. Они брызнули мне водой в лицо, я пришел в себя, но рот у меня не закрывался и говорить я не мог — только звуки издавал. Я испугался, они тоже.