В Симферопольском районе Крыма в результате диверсии с рельсов сошли вагоны с зерном

В Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму произошло «вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта», сообщила Крымская железная дорога.

По данным телеграм-канала Baza, на железнодорожных путях произошел подрыв в результате диверсии. Телеграм-канал «112» сообщает , что взрыв произошел недалеко от села Чистенькое. Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов, пять из них опрокинулись.

По его словам, пострадавших нет. Для пассажиров организуют трансфер автобусами.

10 мая журналисты «Крым. Реалии» опубликовали карту Крыма с 223 действующими, временными и законсервированными российскими военными объектами.

Собранные военные объекты разделены на десять категорий с геолокациями. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото.

Среди них — объекты Черноморского флота России, склады оружия, боеприпасов, техники и военного имущества, авиабазы и аэродромы, топливо для войск, объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и военные объекты неизвестного назначения.

Также на карте отмечены геолокации ПВО и ракетных войск, пограничников, внутренних войск и других подразделений Вооруженных сил РФ.