Более тысячи россиян призывного возраста запросили политубежище в Финляндии. Власти страны ждут рекомендаций от ЕС

Более тысячи россиян, укрывающихся от мобилизации, ожидают решения Финляндии о предоставлении им политического убежища. Об этом сообщает финское издание YLE со ссылкой на главу миграционного отдела МВД страны Санну Суттер.

По данным ведомства, точная цифра запросивших убежища россиян составляет 1109. В данный момент власти страны ожидают позицию Евросоюза по этому вопросу.

«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища», — заявила Суттер. Когда ЕС разработает дорожную карту по этому вопросу, пока неизвестно.

В конце января Финляндия приостановила рассмотрение дел о выдаче убежища бежавшим от мобилизации россиянам. Решение обосновали тем, что власти страны все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. 1 октября прошлого года Финляндия также закрыла границу для россиян с туристическими визами.