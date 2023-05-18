Более тысячи россиян призывного возраста запросили политубежище в Финляндии. Власти страны ждут рекомендаций от ЕС

Более тысячи россиян, укрывающихся от мобилизации, ожидают решения Финляндии о предоставлении им политического убежища. Об этом сообщает финское издание YLE со ссылкой на главу миграционного отдела МВД страны Санну Суттер.
По данным ведомства, точная цифра запросивших убежища россиян составляет 1109. В данный момент власти страны ожидают позицию Евросоюза по этому вопросу.
«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища», — заявила Суттер. Когда ЕС разработает дорожную карту по этому вопросу, пока неизвестно.
В конце января Финляндия приостановила рассмотрение дел о выдаче убежища бежавшим от мобилизации россиянам. Решение обосновали тем, что власти страны все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. 1 октября прошлого года Финляндия также закрыла границу для россиян с туристическими визами.
Накануне МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета представительств страны в Москве и Петербурге.
«Счета финских посольств в России заморожены, и в настоящее время ими нельзя пользоваться», — заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, добавив, что дипмиссия использовала свои денежные резервы для оплаты счетов.
Вскоре это заявление прокомментировали в российском МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, заморозка счетов финских посольства и консульства — это ответ на ограничения, которые финские власти наложили на российское посольство в Хельсинки.
Более тысячи россиян, укрывающихся от мобилизации, ожидают решения Финляндии о предоставлении им политического убежища. Об этом сообщает финское издание YLE со ссылкой на главу миграционного отдела МВД страны Санну Суттер.
По данным ведомства, точная цифра запросивших убежища россиян составляет 1109. В данный момент власти страны ожидают позицию Евросоюза по этому вопросу.
«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища», — заявила Суттер. Когда ЕС разработает дорожную карту по этому вопросу, пока неизвестно.
В конце января Финляндия приостановила рассмотрение дел о выдаче убежища бежавшим от мобилизации россиянам. Решение обосновали тем, что власти страны все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. 1 октября прошлого года Финляндия также закрыла границу для россиян с туристическими визами.
Накануне МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета представительств страны в Москве и Петербурге.
«Счета финских посольств в России заморожены, и в настоящее время ими нельзя пользоваться», — заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, добавив, что дипмиссия использовала свои денежные резервы для оплаты счетов.
Вскоре это заявление прокомментировали в российском МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, заморозка счетов финских посольства и консульства — это ответ на ограничения, которые финские власти наложили на российское посольство в Хельсинки.