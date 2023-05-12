Не вырулил из-под санкций

В 2022 году автомобильные салоны и заводы в России опустели. Привычные иностранные бренды покинули страну после начала войны в Украине. Рухнуло производство и российских марок. На замену европейским, японским и корейским производителям пришли машины из Китая — они впервые в истории обогнали по продажам АвтоВАЗ. «Новая-Европа» рассказывает, что осталось от российского автопрома в 2023 году.

За год войны десятка самых продаваемых в России автомобильных марок обновилась практически полностью. По итогам первого квартала 2023 года из прошлогодних лидеров там остались только корейская KIA и российская «Лада». Российская модель продолжает удерживать первое место.

По сравнению с прошлым годом ее доля выросла с 34% до 41%, а количество проданных автомобилей — на 22%, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

США и ЕС не вводили прямых санкций на поставку или производство автомобилей в России, а лишь запретили поставлять в Россию «роскошные» модели (в случае ЕС — машины дороже 50 тысяч евро). Тем не менее после войны западные компании начали массово уходить с российского рынка, объясняя это проблемами с поставками. В итоге в первом квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом доля европейских, американских, японских, корейских марок в продажах сократилась с 66,8% до 5,7%. Из них больше всего было продано KIA — 4 тысячи штук, но и для этой марки падение составило 87%. Все остальные ушедшие бренды продавались на уровне нескольких сотен штук или вовсе исчезли из официальных продаж. Свободную нишу начали занимать китайские компании, которые продали 64 тысячи автомобилей за первые три месяца 2023 года. Их доля выросла с 8,9% до 42%. При этом российские марки всё еще обходят китайские, занимая долю 51%.

По количеству проданных машин китайские компании далеко не полностью заместили ушедшие бренды: за первый квартал 2023-го автомобилей в России было продано на 153 тысячи меньше, чем в прошлом году (-44,7%). Чего не хватает китайским автомобилям Китайский автопром добился существенного прогресса за последние годы, но всё еще уступает ведущим западным, японским и корейским брендам, объясняет «Новой-Европа» автомобильный журналист Вячеслав Субботин. «Качество китайских машин ниже среднего. Выглядят красиво, но когда заглядываешь внутрь, видишь какое-то барахло, которое ломается из-за непродуманных инженерных решений. Даже если используются отдельные западные комплектующие — задний редуктор, мотор, коробка передач, — всё это вместе совместить не получается. Самое слабое место — кузов. В наших условиях они мгновенно будут ржаветь. Они никак не обработаны и довольно плохо покрашены», — говорит он. Эти недостатки приводят к поломкам, поясняет он. Но «Лада» еще хуже китайских машин, считает Субботин. Китайские бренды расширяют присутствие не только в России, но и на мировом рынке, в том числе в Европе, отмечает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Вахтанг Парцвания. Например, китайская Geely более десяти лет назад купила шведскую Volvo, а китайские электрокары не уступают большинству западных брендов, добавляет он. Но техническое обслуживание и ремонт китайских автомобилей вызывает больше проблем, чем у автомобилей тех брендов, которые покинули Россию, отмечают эксперты: например, к ним бывает очень трудно найти запчасти. Субботин считает, что россияне не откажутся полностью от ушедших брендов в пользу китайских .

«Наши люди поездили на хороших машинах и знают, что такое приличный автомобиль. По набору свойств, по комфорту, прежде всего по надежности.

Поэтому они ориентированы на европейский рынок», — говорит он. Эксперт ожидает, что россияне будут покупать машины за границей через перегонщиков. Какие марки дорожали быстрее всего По данным Росстата, новые легковые автомобили российских марок в прошлом году в среднем выросли в цене на 29,6%, а машины иностранных брендов — на 39,1%. Быстрее всего дорожали китайские машины. Самой популярной модели Lada Granta рост цены удалось удержать на уровне 13% благодаря новой упрощенной версии, отмечает «Автостат».

До войны большая часть проданных иномарок производилась в России. При этом среди китайских производителей собственный завод в стране имел только Haval, поэтому рост продаж китайских автомобилей был в основном обеспечен импортом. Ввозимые в Россию машины облагаются рядом налогов, крупнейший из них — таможенная пошлина. Налоги, наценка и транспортировка могут увеличивать стоимость машины в два раза. Например, за ввоз нового Volkswagen Polo стоимостью около 1,8 млн рублей придется заплатить еще почти 900 тысяч налогов. Для расчета по конкретным параметрам автомобиля можно использовать специальный калькулятор. В прошлом году из 443 тысяч импортированных автомобилей половину ввезли физлица, сообщал Минпромторг.

Импорт подержанных автомобилей вырос почти в два раза — до 250 тысяч штук. 90% старых машин завезли из Японии.

Переход российских покупателей с новых иномарок на старые праворульные машины угрожает ростом аварийности на дорогах, предупреждает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Что осталось от российского автопрома Самый глубокий провал в российской промышленности переживает автопром, признавал в апреле президент Владимир Путин. «Как раз из-за действий наших так называемых партнеров. Теперь уже, скажем, бывших. Они повели себя в высшей степени некорректно», — сказал он. В первом квартале 2023-го производство автомобилей в России было на 65,6% меньше, чем в 2022 году, и на 76%, чем в 2021-м.

В начале 2022 года в России работало 18 производств, где собирались легковые машины и малотоннажные грузовики. Из них девять заводов были полностью иностранными. Остальные частично принадлежали иностранным компаниям либо собирали их модели по лицензии. Спустя более чем год после начала войны продолжают работать только шесть заводов. До войны на ныне закрытых заводах производили около 45% всех автомобилей в России.

Из полностью иностранных предприятий по-прежнему продолжил работать только завод китайского Haval в Тульской области. С остальных заводов и совместных предприятий иностранные концерны либо уже вышли, либо ищут покупателя. Возобновилось производство только на бывшем заводе Renault, который за один рубль перешел в собственность Москвы. Теперь там ведется крупноузловая сборка китайского JAC под шильдиком «Москвича». С ноября по апрель на заводе собрали 7 тысяч машин, сообщал технологический партнер предприятия «Камаз». При этом в марте в России продали 375 «Москвичей», а до этого продавали несколько десятков штук в месяц.

В 2023 году на заводе планируют выпустить 50 тысяч автомобилей. Производственные мощности завода Renault позволяли делать почти 190 тысяч автомобилей в год.

Заводы Toyota, Nissan, Hyundai, Stellantis (Peugeot, Citroen), Mercedes работу не восстановили. Последний перешел под контроль дилера «Автодом». Источники говорят, что новый владелец хочет собирать модели китайского премиального бренда Hongqi, на котором ездит глава Китая Си Цзиньпин. По данным СМИ, ведутся также переговоры о запуске производства китайских автомобилей и на других простаивающих заводах, в том числе на заводе Volkswagen в Калуге. Его собирается купить автодилер «Авилон», писал РБК. Но этим планам в том числе мешает «Группа ГАЗ», которая подает иски против немецкого производителя из-за расторжения договора по производству иномарок на ее заводе в Нижнем Новгороде. Группа считает, что Volkswagen нанес ей ущерб в 15,6 млрд рублей, и в марте через суд добилась ареста имущества компании в России. Позже вышестоящая инстанция арест сняла, поскольку чистые активы концерна превышают сумму исковых требований. Из семи иностранных концернов, которые имели собственные заводы и покинули Россию, только четыре продали свои активы: Renault, Mercedes, Toyota, Nissan. Суммы сделок либо символические, либо не разглашаются. Суммарно четыре концерна отчитались об убытке в связи с уходом в 5,1 млрд долларов (380 млрд рублей по текущему курсу). Крупнейшие потери у Renault — 2,3 млрд долларов. Hyundai, Volkswagen и Stellantis пока не удалось продать заводы. Если они избавятся от производств по символической цене, их убыток только от потери заводов может составить 100 млрд рублей. Эта сумма — чистые активы юридических лиц, которые управляли их заводами.

Частично восстановил производство АвтоВАЗ, который перешел от Renault к государству за один рубль. Завод в Тольятти больше не сможет производить наиболее современную модель Lada XRay. При этом там спустя год возобновилась сборка модели Vestа, которая раньше производилась на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Ижевский завод работу так и не возобновил. Его сотрудники просили Путина спасти предприятие, но в итоге 2 тысячи работников из 3,3 тысячи попали под сокращение. Тем не менее к концу года там собираются начать производить электрическую Lada Largus.

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Почему Китай не заменит ушедший автопром Все новые модели на российских заводах пришли из Китая. Еще год назад у президента Владимира Путина были другие планы на отрасль. На совещании по автопрому он говорил, что России нужно обеспечить «технологический суверенитет». «Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими», — говорил он. Несмотря на то, что даже старые мощности АвтоВАЗа не загружены, государство сделало его собственником завода Nissan в Санкт-Петербурге. Там собираются делать Lada X-Cross — копию китайского кроссовера FAW Bestune T77. За последние годы в России сложилась еще одна особая категория заводов. Они принадлежали российским собственникам, не имели машин собственных марок, но по лицензии собирали иностранные машины. Из пяти таких заводов работу возобновили только два. Калининградский «Автотор» теперь вместо BMW и Hyundai производит китайский Kaiyi. Завод «Соллерс» в Елабуге вместо Ford собирает JAC под собственным брендом. Новые российские бренды на основе китайских машин в первом квартале заняли 0,6% рынка.

Несмотря на устранение конкурентов, китайские производители пока не проявляют инициативу в строительстве собственных заводов в России.