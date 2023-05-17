МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета представительств страны в Москве и Петербурге

Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.



«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.