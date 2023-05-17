МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета представительств страны в Москве и Петербурге

Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.
«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД.
Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.
1 мая Helsingin Sanomat сообщило, что Финляндия и США начали обсуждать двустороннее соглашение по обороне, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения.
Также документ позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие соглашения не подпадает.
Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.
«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД.
Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.
1 мая Helsingin Sanomat сообщило, что Финляндия и США начали обсуждать двустороннее соглашение по обороне, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения.
Также документ позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие соглашения не подпадает.