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НовостиОбщество

МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета представительств страны в Москве и Петербурге

Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.

1 мая Helsingin Sanomat сообщило, что Финляндия и США начали обсуждать двустороннее соглашение по обороне, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения.

Также документ позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие соглашения не подпадает.

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Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.

1 мая Helsingin Sanomat сообщило, что Финляндия и США начали обсуждать двустороннее соглашение по обороне, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения.

Также документ позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие соглашения не подпадает.

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