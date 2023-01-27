Финляндия приостановила рассмотрение дел о выдаче убежища бежавшим от мобилизации россиянам

Миграционная служба Финляндии временно приостановила рассмотрение решений о выдаче убежища россиянам, скрывающимся от мобилизации. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя ведомства Юха Симиля.

По его словам, данное решение связано с тем, что Финляндия все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. По данным издания, сбор этих данных может завершиться в течение двух недель.

«Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация и каковы последствия отказа от службы в армии — приведет ли он к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще <﻿…﻿>. Такие вещи нельзя найти в гугле», — сказал он.

1 октября прошлого года Финляндия закрыла границу для россиян с туристическими визами.