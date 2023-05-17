Politico: ЕС вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа

Вероятно, Евросоюз не будет включать в 11-й пакет санкций против России запрет на поставки российского газа по трубопроводам, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Неназванный дипломат рассказал Politico, что против решения о запрете импорта выступают страны, которые все еще зависят от российских газовых поставок. Также он добавил, что работа над 11-м пакетом санкций почти завершена, и данный запрет вряд ли войдет в него.

Даже несмотря на то, что идея о полном запрете не находит поддержки в Брюсселе, по данным издания, эту тему все равно будут обсуждать на предстоящем саммите G7.