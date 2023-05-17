Politico: ЕС вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа

Вероятно, Евросоюз не будет включать в 11-й пакет санкций против России запрет на поставки российского газа по трубопроводам, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Неназванный дипломат рассказал Politico, что против решения о запрете импорта выступают страны, которые все еще зависят от российских газовых поставок. Также он добавил, что работа над 11-м пакетом санкций почти завершена, и данный запрет вряд ли войдет в него.
Даже несмотря на то, что идея о полном запрете не находит поддержки в Брюсселе, по данным издания, эту тему все равно будут обсуждать на предстоящем саммите G7.
Как сообщало агентство Bloomberg, ранее ЕС предложил официально остановить российские поставки в Германию и Польшу по нефтепроводу «Дружба». Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.
Ранее об обсуждении запрета на импорт писала газета Financial Times. G7 и ЕС намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая.
По данным аналитического центра Bruegel, до начала вторжения в Украину Россия поставляла около 40% газа, импортируемого в ЕС. Сейчас этот показатель упал до 8%. Только трубопровод «Турецкий поток», проходящий через Черное море, до сих пор поставляет газ на довоенном уровне.
Вероятно, Евросоюз не будет включать в 11-й пакет санкций против России запрет на поставки российского газа по трубопроводам, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Неназванный дипломат рассказал Politico, что против решения о запрете импорта выступают страны, которые все еще зависят от российских газовых поставок. Также он добавил, что работа над 11-м пакетом санкций почти завершена, и данный запрет вряд ли войдет в него.
Даже несмотря на то, что идея о полном запрете не находит поддержки в Брюсселе, по данным издания, эту тему все равно будут обсуждать на предстоящем саммите G7.
Как сообщало агентство Bloomberg, ранее ЕС предложил официально остановить российские поставки в Германию и Польшу по нефтепроводу «Дружба». Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.
Ранее об обсуждении запрета на импорт писала газета Financial Times. G7 и ЕС намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая.
По данным аналитического центра Bruegel, до начала вторжения в Украину Россия поставляла около 40% газа, импортируемого в ЕС. Сейчас этот показатель упал до 8%. Только трубопровод «Турецкий поток», проходящий через Черное море, до сих пор поставляет газ на довоенном уровне.