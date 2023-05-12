Bloomberg: ЕС предложил остановить поставки из России в ФРГ и Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Евросоюз предложил официально остановить российские поставки в Германию и Польшу по нефтепроводу «Дружба», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция.

Предложение о прекращении поставок войдет в 11 пакет санкций ЕС. Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.

Ранее Германии и Польше разрешили в качестве отступления от европейских санкций получать нефть по северному участку трубопровода. Тем не менее эти две страны уже перестали принимать нефть, выполнив старые обещания о сокращении поставок.

В 2022 году Германия и Польша импортировали по «Дружбе» около 480 тысяч баррелей в день.