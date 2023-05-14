FT: «Большая семерка» и ЕС в рамках очередного пакета санкций могут запретить возобновление работы российских газопроводов

«Большая семерка» и ЕС намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Об этом сообщает Financial Times cо ссылкой на источники.
Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая. Санкции затронут российский экспорт в такие страны, как Польша и Германия. Издание не называет конкретных газопроводов, которые могут войти в новый пакет ограничений, однако РБК пишет, что им может стать «Ямал — Европа».
Как объяснил один из собеседников FT, подобные санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».
В проекте резолюции также говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, по крайней мере, до «разрешения конфликта» между Россией и Украиной.
Накануне Bloomberg со ссылкой на ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, также сообщил, что ЕС предложил остановить поставки из России в ФРГ и Польшу по нефтепроводу «Дружба».
Предложение о прекращении поставок войдет в 11 пакет санкций ЕС. Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.