FT: «Большая семерка» и ЕС в рамках очередного пакета санкций могут запретить возобновление работы российских газопроводов

«Большая семерка» и ЕС намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Об этом сообщает Financial Times cо ссылкой на источники.

Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая. Санкции затронут российский экспорт в такие страны, как Польша и Германия. Издание не называет конкретных газопроводов, которые могут войти в новый пакет ограничений, однако РБК пишет, что им может стать «Ямал — Европа».

Как объяснил один из собеседников FT, подобные санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».

В проекте резолюции также говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, по крайней мере, до «разрешения конфликта» между Россией и Украиной.