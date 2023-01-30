Россия больше не греет

Как только стало понятно, что вторжение в Украину затягивается, Россия попыталась превратить в оружие свой энергетический экспорт — и «заморозить» Европу. На этом фоне многие европейские страны поставили себе цель обрести независимость от российских энергоресурсов и весь прошлый год учились жить без них. И справились лучше, чем ожидалось. Разбираемся, как европейским странам удалось обойти газовый шантаж Кремля.

Уже в декабре европейские цены на природный газ, подскочившие весной, опустились до минимума за все время войны, а в январе и вовсе вернулись к довоенным значениям. Сегодня газовые хранилища в Европе заполнены даже больше, чем обычно. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель недавно пообещал, что все страны ЕС, кроме Венгрии, откажутся от российских газа, нефти и угля до конца этого года, а также заявил, что энергетика Европы уже не зависит от России. Вот четыре фактора, которые позволили достичь этой цели.

Переход на СПГ До войны Россия была для Европы ведущим поставщиком энергетических ресурсов — нефти, газа, угля и уранового топлива. Больше всего европейские страны зависели от российского газа — в 2021 году на него приходилось около 45% европейского импорта. Эту карту Кремль и решил разыграть во время войны. В своем недавнем отчете Еврокомиссия отмечает, что Россия намеренно оказывала сильнейшее давление на европейский газовый рынок: с июля по сентябрь 2022 года, в самый разгар сезона заполнения хранилищ, Россия постепенно снижала объем газа в «Северном потоке», что привело к небывалому росту цен на газ в конце лета. К тому моменту доля импортируемого из России природного газа снизилась до 17%. В сентябре Россия полностью перекрыла поставки газа по газопроводу «Северный поток», создав угрозу полномасштабного энергетического кризиса в ЕС. Но от него спасли беспрецедентные меры, введенные странами с такой же беспрецедентной скоростью. Первый и главный пакет антикризисных мер, RePowerEU, был принят еще в мае. Он включал диверсификацию энергоресурсов, ускоренный переход на «чистые» источники, экономию энергии — все, что нужно, чтобы к 2027 году достичь полной независимости от российского импорта. В результате место главного европейского газового поставщика заняла Норвегия, которая готовится и дальше наращивать газовый экспорт. Например, она уже стала главным экспортером природного газа для Германии, которая вот уже пять месяцев обходится без российского трубопроводного газа.

Компрессорная станция нового газопровода между норвежским сектором Северного моря и Польшей. Фото: JP Black / LightRocket / Getty Images

Для этого немецкому правительству пришлось на время продлить жизнь угольным станциям и ядерным реакторам, но главное — перейти на закупки сжиженного природного газа (СПГ). Как и другие страны Евросоюза, Германия активно оснащает свои порты терминалами для распаковки СПГ, прибывающего из США, Катара и Австралии. Еще в сентябре немецкие газовые хранилища — самые крупные в Европе — были заполнены более чем на 90%, а недавно министр финансов ФРГ отчитался о том, что страна больше не зависит от российских энергоносителей. Импорт заморского сжиженного газа стал главным спасением для Евросоюза: в 2022 году европейский рынок СПГ вырос почти вдвое, к декабрю побив исторический рекорд. В Италии, где закупки российского газа упали на 87% и вернулись к значениям 1990 года, СПГ стал основой для диверсификации энергетики. По сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года его импорт вырос на 99%, что позволило итальянскому газотранспортному оператору Snam максимально заполнить газохранилища и обеспечить страну на всю зиму.

Режим экономии Еще один, июльский, пакет энергетических мер назывался Save Gas for a Safe Winter и ставил целью снизить потребление газа в Европе на 15% к концу марта 2023 года. План предполагал замену газа другими источниками энергии, но главным образом, призывал экономить его всегда и везде: дома, в офисе, на предприятиях, в госучреждениях, в общественных бассейнах и президентских дворцах. И европейцы действительно стали жечь меньше газа: по данным Eurostat, в период с августа по ноябрь его использовали на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет, а в некоторых странах, вроде Италии, вообще сократили потребление на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году использование газа в Европе, вероятно, так и останется ниже среднего пятилетнего уровня; по некоторым прогнозам, на 16%. Кроме того, в сентябре Евросоюз «экстренно вмешался» в ситуацию с ростом цен на энергию, чтобы облегчить финансовую нагрузку на потребителей и коммерческие предприятия. Европейские страны ввели программы помощи населению, а некоторые — например, Испания и Франция — вообще на время заморозили тарифы на электроэнергию. Всего правительства ЕС потратили более 700 миллиардов долларов на поддержку своих граждан. Часть из этих денег пошла на то, чтобы сделать более доступными возобновляемые источники энергии.

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Зеленая энергетика Спасительный СПГ — это не что иное, как ископаемое топливо. А такие страны, как Германия, Франция, Австрия, Голландия и Италия даже робко вернулись к углю. Однако в целом вторжение в Украину перенаправило внимание европейских лидеров на альтернативные ресурсы. Евросоюз стал с большим энтузиазмом вкладываться в возобновляемые источники энергии, и в период с мая по август вырабатывал рекордные 12% своей электроэнергии с помощью солнца и 13% — с помощью ветра. Глядя на то, как перед лицом энергетического кризиса страны расширяют «зеленую» инфраструктуру, Международное энергетическое агентство скорректировало свой прогноз по возобновляемой энергетике и теперь рассчитывает, что в ближайшие 5 лет ее развитие будет сопоставимо с результатами за все последние 20 лет.

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Аномально теплая зима На ускоренное внедрение «чистой» энергии направлен и четвертый, последний, пакет мер, одобренный Евросоюзом в декабре. Он также должен сплотить страны ЕС для совместной закупки природного газа и помочь скорректировать рынок. Так, Швейцария, которая не располагает собственными газохранилищами, рассчитывает на свои ГЭС и помощь соседних стран: Германии, Италии и Франции (в последнее время нарастившей производство атомной энергии). При этом Федеральная комиссия Швейцарии по электроэнергетике отмечает, что одна из важнейших причин того, что Европе гарантирован безопасный отопительный сезон, — это аномально теплая зима. Европейцы переживают одну из наименее холодных зим в истории, благодаря чему меньше обогревают дома. Закачка газа в хранилища на фоне теплой погоды прошло без сбоев и, хотя сейчас в Европе снова похолодало, запасенного газа ей хватит даже на случай, если всю остальную зиму температура продержится ниже нормы.

Этой зимой Европа успешно побила карту, которую было вытащил Кремль, но эксперты предупреждают, что следующая зима может оказаться гораздо тяжелее: в основном, потому что Евросоюзу придется исходить из полного отсутствия российских энергоресурсов. Европа либо вернется к эпизодическим закупкам российского газа, либо полностью перейдет на альтернативные источники энергии, положив конец энергетическому шантажу России.