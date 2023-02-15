Суд приговорил журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о «фейках» про армию

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении «фейков» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает RusNews.
Также Пономаренко запретили в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.
Уголовное дело возбудили из-за публикации от 17 марта в телеграм-канале на 1,6 тысяч человек. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.
«Я когда вижу по телевизору с украинской стороны призывы "бейте", с нашей призывы "бейте", мне непонятно. Мы в двадцать первом веке. Мы в каменном веке живём? Почему мы в 90е Чечню не отпустили? Вы поддерживаете такие же инициативы у соседей, у себя запрещаете. Это лицемерие чистой воды», — заявила Мария Пономаренко в последнем слове.
В конце апреля 2022 года суд в Санкт-Петербурге отправил Пономаренко в СИЗО по делу о распространении «фейков» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).
В сентябре журналистка вскрыла вены в СИЗО. По данным RusNews, она страдает клаустрофобией, также у девушки диагностировано истерическое расстройство личности.
В ноябре суд перевел Пономаренко под домашний арест. В конце января 2023 года ночью девушка ушла из дома и сама пришла в отдел полиции. После этого журналистку отвезли в суд, где ей избрали меру пресечения в виде перемещения в СИЗО. Причиной нарушения условия домашнего ареста стала неблагоприятная обстановка в доме, передает RusNews.
Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина написала, что ночью Пономаренко поругалась с бывшим мужем, в квартире которого находилась под домашним арестом.