Суд приговорил журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о «фейках» про армию

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении «фейков» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает RusNews.

Также Пономаренко запретили в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.

Уголовное дело возбудили из-за публикации от 17 марта в телеграм-канале на 1,6 тысяч человек. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.