Казалось бы, при чем тут Козловский

17 мая Малый драматический театр — Театр Европы открыли после 11 дней приостановки по «санитарному делу». За выявленные Роспотребнадзором нарушения МДТ решили не закрывать, Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал учреждение на 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 6.3 КоАП). На заседание явилась делегация из четырех сотрудников Роспотребнадзора, которые два часа разъясняли, почему в театре должны быть промаркированы швабры и ведра, а корнеплоды не должны лежать в столовой. Роспотребнадзор закрыл МДТ по итогам визита 5 мая — проверку инициировала прокуратура. Двери театра на Рубинштейна были опечатаны с 6 мая. Проблемы у МДТ начались после доносов на актеров. В апреле театр переносил спектакли «Гамлет» и «Коварство и любовь» с Данилой Козловским, которого проверяют на «дискредитацию» российской армии. В них же участвовала актриса Ксения Раппопорт, на которую, как и на Козловского, написал донос провластный активист и глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. За два дня до заседания в Куйбышевском районном суде Данила Козловский ушёл в отпуск «по личным обстоятельствам» до конца года и заявил, что майские постановки в МДТ с его участием отменены. Представительница Роспотребнадзора Татьяна Ланько 17 мая в суде заявила, что во время внеплановой проверки в МДТ были выявлены «многочисленные нарушения, которые в своей совокупности представляли угрозу для населения». Всего указано около 20 нарушений. Суд принял протокол только со второй попытки. В первый раз материалы дела передали 10 мая, но затем вернули составителям из-за того, что Роспотребнадзор не указал, какие из нарушений несут угрозу населению и каким образом.

Швабры и ведёрки без маркировки На заседание 17 мая пришли четыре представителя Роспотребнадзора, которые фиксировали нарушения и составляли протокол. — Это три специалиста по своей области и значимости, — представила их Татьяна Ланько. Значительная часть претензий санитарной службы была связана с неправильным контролем за уборкой. В протоколе как нарушения указаны:

дефекты отделки стен в помещении водомерного узла и вентиляционной камеры;

нет результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;

уборочный инвентарь не маркирован, нет условий для промывки инвентаря;

нет инструкции приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства «Ника»;

не проводится инструктаж о проведении дезинфекционных мероприятий.

У судьи Александра Жукoвa возникли вопросы к перечисленным нарушениям. В частности, почему Роспотребнадзор считает нарушением отсутствие отдельной инструкции по использованию средства для уборки «Ника», если она указана на упаковке.

Заседание суда. Фото: Екатерина Баркалова, специально для «Новой газеты Европа»

Малый драматический театр в суде представляли исполнительный директор Давид Вольфовский и адвокат Владимир Сторублевцев. Юрист замечания Роспотребнадзора называл «несущественными и формальными».

Адвокат Сторублевцев отмечал, что в 2019 году во время предыдущей проверки театра Роспотребнадзор «всё устроило», в том числе состояние стен и пола. За это время никаких серьёзных изменений в театре не произошло. Сотрудницы санитарной службы парировали тем, что нормы с 2021 года ужесточились. — Если нет маркировок [на уборочном инвентаре], то сотрудник возьмёт ведро, которое ему нравится, разведёт в нём непонятным образом раствор, потому что инструкции нет. Из этого ведра уборщица какой-то ветошью протрёт перила, а потом пойдёт мыть туалет. Затем начнёт из этого же ведра уборку пола. Благополучно отжав всё, понесёт это в помещение с отваливающейся отделкой и некачественным полом. На следующий день повторится всё то же самое. А зрители и сотрудники театра своими ручками всё это на себя примут, — считает представительница Роспотребнадзора. Представители МДТ настаивали, что качество уборки зависит не от нужной маркировки на швабре или ведре, а от добросовестного труда уборщиц. — Почему вы изначально исходите из недобросовестности сотрудников театра? Почему вы считаете, что уборщице совершенно наплевать, что она одной и той же тряпкой протрёт раковину и перила? — говорит адвокат Сторублевцев. — К тому же проверка проводилась некорректно. В театре обустроено место для промывки инвентаря.

Данила Козловский и Ксения Раппопорт. Сцена из спектакля «Коварство и любовь». Фото: МДТ

Козловский и Раппорт без флюорографии Не устроил Роспотребнадзор контроль за здоровьем служащих театра:

непонятно, каким образом МДТ организует выявляет лица с признаками заболеваний;

в учреждении работает 244 человека, но сертификаты профилактических прививок представлены на 112 сотрудников, семь человек не привиты от кори;

15 уборщиц и один дворник без справок о прививках против брюшного тифа;

повар и буфетчица были проверены на инфекции после трудоустройства на работу;

отсутствует схема обращения с медицинскими отходами.

Юрист МДТ отметил, что с момента трудоустройства и обследования повара и буфетчицы прошло порядка десяти лет — срок давности нарушения давности истёк. Тем временем прививка от кори вообще не является обязательной. Одной из претензий представителя Роспотребнадзора Дмитрия Фёдорова был тот факт, что во время проверки 5 мая термометры на входе в театр не заметили у него низкую температуру — 36.1. Ещё 12 человек, по данным Роспотребнадзора, не предоставили данные о флюорографии. Среди них — актеры МДТ Данила Козловский и Ксения Раппопорт. Судья Жуков отметил, что обследование на туберкулёз в Петербурге разрешено проходить раз в два года. Впрочем, многие актёры уже сделали флюорографии, однако суд не досчитался обследования ушедшего в отпуск Данилы Козловского.

Инспекторы Роспотребнадзора. Фото: Екатерина Баркалова, специально для «Новой газеты Европа»

Неочищенные картошка, тыква и свекла Представительница Роспотребнадзора Татьяна Ланько отчитала МДТ за «формальное отношение» к правилам хранения продуктов в столовой. В суде повторили эти безусловно злостные нарушения:

не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции;

пищевая продукция обезличена, без маркировочных ярлыков изготовителя;

не убрана столовая, в ней имеются дефекты плиточного покрытия пола;

обработка и хранение инвентаря для готовой и сырой продукции осуществляется совместно;

на производственном столе лежали личные вещи (телефон, ключи, косметика).

Главной проблемой стало то, в театральном буфете только «одно помещение пищеблока» — это значит, что отдельных цехов для сырых и готовых продуктов нет. — В однозальной планировке всё было намешано: корнеплоды и готовая продукция. [Работники театра] прятали неочищенные овощи, потому что знают, что в таком помещении можно работать только с полуфабрикатами высокой степени готовности. Все корнеплоды должны быть очищены, как это было во время проверки в 2019 году. В 2023-м они прятали под чёрные пакеты картошку, тыкву, свеклу. Мне стало просто обидно за заслуженных артистов, — заявила сотрудница Роспотребнадзора.

— Мы полагаем, что временная приостановка необоснованна. Верховный суд указывал, что приостановка является крайней мерой.

Любые нарушения, если они были, устранены. Если суд усмотрит нарушения, то просим не применять временную приостановку деятельности. — сказал в конце прений адвокат МДТ Владимир Сторублевцев. Роспотребнадзор просил закрыть театр, отметив, что «протокол о временном запрете деятельности был исполнен в полном объеме».

Куйбышевский районный суд Петербурга. Фото: Екатерина Баркалова, специально для «Новой газеты Европа»