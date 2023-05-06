В Петербурге опечатали Малый драматический театр. Его деятельность приостановили после проверки Роспотребнадзора

В Петербурге опечатали Малый драматический театр на улице Рубинштейна из-за временного запрета вести деятельность после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

«Роспотребнадзор зафиксировал многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения», — заявили ТАСС в городском управлении надзорного ведомства.

По данным «Фонтанки», согласно надписи на документе на дверях театра, МДТ временно закрыт до 12 мая — до решения суда.

22 апреля театр объявил о переносе двух спектаклей «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.

«К нашему огромному сожалению, спектакли , назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорилось на сайте театра.