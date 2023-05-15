Данила Козловский объявил, что «уходит в отпуск» до конца 2023 года. Ранее его потребовали проверить по статье о «дискредитации» ВС РФ

Актер Данила Козловский объявил, что «уходит в отпуск по личным обстоятельствам» до 2024 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Майские спектакли в "МДТ — театре Европы" ("Малый драматический театр — Театр Европы" — прим. ред.) с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам», — рассказал он.

На сайте театра сообщается, что в репертуаре произошли изменения — были отменены назначенные на 21 и 22 мая спектакль «Гамлет», на 23 и 24 мая спектакль «Коварство и любовь». Именно в них принимал участие Козловский.

До этого театр уже переносил постановку «Коварство и любовь» — это произошло в конце апреля, после того, как сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.

После обращения Бородина Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пресненский суд Москвы не принял его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отвратительной» практику доносов в России, отвечая на вопрос об участившихся в последнее время случаях доносов, в том числе на Данилу Козловского.

Кроме того, после требования проверить актера на «дискредитацию» Роспотребнадзор провел поверку в МДТ и «зафиксировал многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения». Учреждению временно запретили вести деятельность, вход в здание опечатали до решения суда.

Суд не стал рассматривать заявление РКН и вернул его составителю.