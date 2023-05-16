Зеленский анонсировал, что Великобритания, Франция и Нидерланды вместе с Украиной будут работать над «коалицией истребителей»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Великобритания, Франция и Нидерланды вместе с Киевом будут работать над «коалицией истребителей». Об этом он заявил в вечернем обращении.
«Вчера еще мы договорились в Великобритании с Риши [Cунаком], премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей — тренировки, самолеты, результаты.
Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции», — сказал украинский президент.
Премьер-министры Великобритании и Нидерландов «договорились, что будут работать вместе над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом <…>, начиная от обучения и заканчивая поставкой самолетов F-16», — передает Le Monde заявление офиса Риши Сунака.
В понедельник Макрон в интервью заявил о готовности страны обучать украинских летчиков-истребителей «прямо сейчас». В понедельник президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели встречу в Париже.
После визита в Париж Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком украинский президент обсудил «коалицию самолетов».