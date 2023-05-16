Зеленский анонсировал, что Великобритания, Франция и Нидерланды вместе с Украиной будут работать над «коалицией истребителей»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Великобритания, Франция и Нидерланды вместе с Киевом будут работать над «коалицией истребителей». Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Вчера еще мы договорились в Великобритании с Риши [Cунаком], премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей — тренировки, самолеты, результаты.

Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции», — сказал украинский президент.

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов «договорились, что будут работать вместе над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом <…>, начиная от обучения и заканчивая поставкой самолетов F-16», — передает Le Monde заявление офиса Риши Сунака.