Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. С помощью этой системы Украина впервые сбила «несбиваемую» ракету «Кинжал»

Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. Об этом говорится в очередной сводке ведомства.
По версии минобороны, «высокоточным удар» был нанесен гиперзвуковым комплексом «Кинжал».
Ракета «Кинжал». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0
В своей утренней сводке ВСУ заявило, что ночью российская армия выпустила по Украине шесть ракет «Кинжал», девять ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).
«Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины», — написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.