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Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. С помощью этой системы Украина впервые сбила «несбиваемую» ракету «Кинжал»

Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. Об этом говорится в очередной сводке ведомства.

По версии минобороны, «высокоточным удар» был нанесен гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Ракета «Кинжал». Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68926303">Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Ракета «Кинжал». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

В своей утренней сводке ВСУ заявило, что ночью российская армия выпустила по Украине шесть ракет «Кинжал», девять ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

«Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины», — написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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6 мая командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что системы ПВО Patriot Украины сбили «несбиваемую» российскую ракету «Кинжал». Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно «ни обнаружить, ни перехватить».

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