Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. С помощью этой системы Украина впервые сбила «несбиваемую» ракету «Кинжал»

Минобороны РФ заявило о поражении американского комплекса Patriot в Киеве. Об этом говорится в очередной сводке ведомства. По версии минобороны, «высокоточным удар» был нанесен гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Ракета «Кинжал». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

В своей утренней сводке ВСУ заявило, что ночью российская армия выпустила по Украине шесть ракет «Кинжал», девять ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). «Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины», — написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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