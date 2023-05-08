«Кинжал» для «Патриота»

Командующий воздушными силами вооруженных сил Украины Николай Олещук в своем телеграм-канале заявил, что силы ПВО Украины сумели уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». А канал CNN сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы научились отклонять от курса снаряды РСЗО HIMARS.

Поздравляю украинцев «Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!»», — написал Николай Олещук. Командующий воздушными силами сообщил, что ракета Х-47 «Кинжал», выпущенная самолетом МиГ-31К с территории России в ночь на 4 мая, была сбита над Киевской областью с помощью американской системы ПВО Patriot. Украинское издание Defense Express опубликовало фотографии сбитой Х-47. Это первый в истории подобный случай. Ранее «Кинжалы» считались абсолютно неперехватываемыми. CNN со ссылкой на анонимный источник заявил, что в перехвате не участвовали американские советники, а с задачей самостоятельно справились украинцы, проходившие обучение в штате Оклахома. По сведениям собеседника CNN, этот факт вызвал в Пентагоне особенное удовлетворение. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно «ни обнаружить, ни перехватить». Российские власти не комментируют заявление представителя ВСУ.

— Миф о неуязвимости «Кинжалов» полностью развенчан. Использование американских комплексов Patriot убедительно показало, что даже самые передовые виды российского оружия для них уязвимы,

— рассказывает «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Украинская система ПВО постоянно усиливается в отношении всех видов угроз. Ведутся переговоры с партнерами о поставках дополнительных вооружений ПВО, в том числе Patriot и французских зенитно-ракетных комплексов SAMP-T, которые вскоре уже должны встать на боевое дежурство.

Ракета «Кинжал». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

— Ракета «Кинжал» считается крайне сложной для перехвата, — объясняет «Новой-Европа» летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. — Однако комплекс Patriot с этой задачей успешно справляется. Этот ЗРК направлен именно на уничтожение баллистических ракет. Таких, как Х-47 «Кинжал», фактически являющихся подвешенными к МИГ-31К ракетами «Искандер». Самолет, запускающий снаряд на расстоянии в более чем 10 тысяч метров над землей и на сверхзвуковой скорости, в этой ситуации является разгонной частью самой ракеты. После старта Х-47 поднимается практически в космос и дальше следует по баллистической траектории. В момент начала снижения с предельной высоты «Кинжал» набирает гиперзвуковую скорость в 5–6 махов (1 мах равен скорости звука). Но в плотных слоях атмосферы он начинает замедляться до 2–3 махов, и тут ее может сбить противоракета ЗРК. Для этого комплекс ПВО должен находиться на расстоянии примерно в 40–50 километров от предполагаемой точки попадания. По словам Романа Свитана, противоракета комплекса Patriot взрывается на встречном курсе к «Кинжалу» и выпускает огромное количество мелких поражающих элементов. Х-47 «Кинжал» влетает в это облако из тысяч фрагментов и разрушается в воздухе. Эксперт убежден, что комплексы Patriot и SAMP-T могут перехватить и ракеты, оборудованные ядерными боеголовками, и у России не остается сегодня ракетного оружия, которое гарантированно могло бы поражать украинские цели.

Закрыть небо — Преимущество гиперзвукового оружия заключается в отсутствии у обороняющейся стороны времени на ответную реакцию, — говорит «Новой-Европа» военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов. — Ракета летит настолько быстро, что противник просто не успевает навести на нее системы ПВО. Однако, судя по всему, украинцы получают от западных партнеров информацию о ситуации в воздушном пространстве. Если они могут отследить самолеты — носители «Кинжалов», то это дает дополнительное драгоценное время. Сигнатура МиГ-31К должна быть хорошо известна. Если заранее отследить самолет на боевом курсе перед пуском, то, вероятно, появляется возможность подготовиться к перехвату заранее, успеть вычислить возможное направление полета ракет после пуска и нанести по ним удар. По словам Павла Аксенова, у Киева на боевом дежурстве сегодня могут стоять два вида ракет для комплексов Patriot: PAC-2 и PAC-3. Один вид таких противоракет поражает свою цель при помощи облака поражающих элементов, а второй сталкивается с ней в воздухе и сбивает за счет кинетической энергии. Неизвестно, какой именно был применен в случае с перехваченным «Кинжалом».

— К сожалению, имеющихся в настоящий момент у Украины систем ПВО не хватает на то, чтобы закрыть от российских ракет всю территорию страны,

— рассказывает Роман Свитан. — Официально известно, что западными союзниками уже поставлены два комплекса Patriot. Для того чтобы полностью обезопасить периметр, требуется три комплекса Patriot, по восемь батарей в каждом. Всего 24 батареи.

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РЭБ против HIMARS Тем временем источники телеканала CNN сообщили, что за последние месяцы Россия всё чаще успешно блокировала мобильные ракетные системы HIMARS в Украине. Электронные глушители, сбивающие систему наведения с GPS, заставляют ракеты попадать мимо цели, сообщили журналистам несколько информированных в этой теме собеседников. Снижение эффективности снарядов американских РСЗО из-за интенсивной блокировки со стороны России вынуждает американских и украинских военных и разработчиков вооружений искать способы перенастроить программное обеспечение HIMARS для сопротивления развивающимся российским технологиям выставления помех. Источники CNN назвали происходящее игрой в «кошки-мышки» по поиску средств противодействия глушению. Затем российская сторона ищет способы борьбы с мерами такого противодействия.

Антенны комплекса РЭБ «Нота» для борьбы с БПЛА. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

По словам Александра Мусиенко, проблема с попытками российских средств радиоэлектронной борьбы воздействовать на ракеты GMLRS установок HIMARS и других управляемых боеприпасов существует. Такие снаряды наводятся по спутниковому сигналу GPS и могут быть отклонены от цели. Однако производители боеприпасов и вооружений в США и других странах мониторят эту ситуацию и постоянно улучшают свою продукцию, производя обновление систем наведения и его электронного обеспечения. Также наш собеседник рассказал о том, что украинская сторона ведет успешную охоту за российскими установками РЭБ. — На важные объекты ставится устройство, заглушающее на некотором расстоянии сигналы GPS, — рассказывает Роман Свитан. — Попадая в зону действия такой аппаратуры, летящий снаряд или ракета теряют внешнее управление и движутся по последним полученным координатам. При этом на нее может воздействовать ветер и другие объективные факторы. Обычно ракета GMLRS попадает в двух-трех метрах от заданной точки. В случае если на нее успешно воздействуют системы РЭБ, ракета может отклониться и ударить на расстоянии в 10–15 метров или около того.

Украинский МиГ-29, запускающий ракету AGM-88 HARM. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Роман Свитан объясняет, что сама система РЭБ является отличной мишенью для противолокационных ракет типа AGM-88 HARM. Это оружие наводится на источник сигналов и излучения, каким является устройство радиоэлектронной борьбы. С ним согласен и российский эксперт в области вооружений, попросивший не упоминать его имени. По словам этого источника, системы РЭБ имеют серьезные недостатки.