«Кинжал» для «Патриота»

Командующий воздушными силами вооруженных сил Украины Николай Олещук в своем телеграм-канале заявил, что силы ПВО Украины сумели уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». А канал CNN сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы научились отклонять от курса снаряды РСЗО HIMARS.
Поздравляю украинцев
«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!»», — написал Николай Олещук.
Командующий воздушными силами сообщил, что ракета Х-47 «Кинжал», выпущенная самолетом МиГ-31К с территории России в ночь на 4 мая, была сбита над Киевской областью с помощью американской системы ПВО Patriot. Украинское издание Defense Express опубликовало фотографии сбитой Х-47. Это первый в истории подобный случай. Ранее «Кинжалы» считались абсолютно неперехватываемыми. CNN со ссылкой на анонимный источник заявил, что в перехвате не участвовали американские советники, а с задачей самостоятельно справились украинцы, проходившие обучение в штате Оклахома. По сведениям собеседника CNN, этот факт вызвал в Пентагоне особенное удовлетворение.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно «ни обнаружить, ни перехватить». Российские власти не комментируют заявление представителя ВСУ.
— Миф о неуязвимости «Кинжалов» полностью развенчан. Использование американских комплексов Patriot убедительно показало, что даже самые передовые виды российского оружия для них уязвимы,
— рассказывает «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Украинская система ПВО постоянно усиливается в отношении всех видов угроз. Ведутся переговоры с партнерами о поставках дополнительных вооружений ПВО, в том числе Patriot и французских зенитно-ракетных комплексов SAMP-T, которые вскоре уже должны встать на боевое дежурство.
Ракета «Кинжал». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0
— Ракета «Кинжал» считается крайне сложной для перехвата, — объясняет «Новой-Европа» летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. — Однако комплекс Patriot с этой задачей успешно справляется. Этот ЗРК направлен именно на уничтожение баллистических ракет. Таких, как Х-47 «Кинжал», фактически являющихся подвешенными к МИГ-31К ракетами «Искандер». Самолет, запускающий снаряд на расстоянии в более чем 10 тысяч метров над землей и на сверхзвуковой скорости, в этой ситуации является разгонной частью самой ракеты. После старта Х-47 поднимается практически в космос и дальше следует по баллистической траектории. В момент начала снижения с предельной высоты «Кинжал» набирает гиперзвуковую скорость в 5–6 махов (1 мах равен скорости звука). Но в плотных слоях атмосферы он начинает замедляться до 2–3 махов, и тут ее может сбить противоракета ЗРК. Для этого комплекс ПВО должен находиться на расстоянии примерно в 40–50 километров от предполагаемой точки попадания.
По словам Романа Свитана, противоракета комплекса Patriot взрывается на встречном курсе к «Кинжалу» и выпускает огромное количество мелких поражающих элементов. Х-47 «Кинжал» влетает в это облако из тысяч фрагментов и разрушается в воздухе. Эксперт убежден, что комплексы Patriot и SAMP-T могут перехватить и ракеты, оборудованные ядерными боеголовками, и у России не остается сегодня ракетного оружия, которое гарантированно могло бы поражать украинские цели.
Закрыть небо
— Преимущество гиперзвукового оружия заключается в отсутствии у обороняющейся стороны времени на ответную реакцию, — говорит «Новой-Европа» военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов. — Ракета летит настолько быстро, что противник просто не успевает навести на нее системы ПВО. Однако, судя по всему, украинцы получают от западных партнеров информацию о ситуации в воздушном пространстве. Если они могут отследить самолеты — носители «Кинжалов», то это дает дополнительное драгоценное время. Сигнатура МиГ-31К должна быть хорошо известна. Если заранее отследить самолет на боевом курсе перед пуском, то, вероятно, появляется возможность подготовиться к перехвату заранее, успеть вычислить возможное направление полета ракет после пуска и нанести по ним удар.
По словам Павла Аксенова, у Киева на боевом дежурстве сегодня могут стоять два вида ракет для комплексов Patriot: PAC-2 и PAC-3. Один вид таких противоракет поражает свою цель при помощи облака поражающих элементов, а второй сталкивается с ней в воздухе и сбивает за счет кинетической энергии. Неизвестно, какой именно был применен в случае с перехваченным «Кинжалом».
— К сожалению, имеющихся в настоящий момент у Украины систем ПВО не хватает на то, чтобы закрыть от российских ракет всю территорию страны,
— рассказывает Роман Свитан. — Официально известно, что западными союзниками уже поставлены два комплекса Patriot. Для того чтобы полностью обезопасить периметр, требуется три комплекса Patriot, по восемь батарей в каждом. Всего 24 батареи.
Поддержать независимую журналистику
РЭБ против HIMARS
Тем временем источники телеканала CNN сообщили, что за последние месяцы Россия всё чаще успешно блокировала мобильные ракетные системы HIMARS в Украине. Электронные глушители, сбивающие систему наведения с GPS, заставляют ракеты попадать мимо цели, сообщили журналистам несколько информированных в этой теме собеседников. Снижение эффективности снарядов американских РСЗО из-за интенсивной блокировки со стороны России вынуждает американских и украинских военных и разработчиков вооружений искать способы перенастроить программное обеспечение HIMARS для сопротивления развивающимся российским технологиям выставления помех. Источники CNN назвали происходящее игрой в «кошки-мышки» по поиску средств противодействия глушению. Затем российская сторона ищет способы борьбы с мерами такого противодействия.
Антенны комплекса РЭБ «Нота» для борьбы с БПЛА. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
По словам Александра Мусиенко, проблема с попытками российских средств радиоэлектронной борьбы воздействовать на ракеты GMLRS установок HIMARS и других управляемых боеприпасов существует. Такие снаряды наводятся по спутниковому сигналу GPS и могут быть отклонены от цели. Однако производители боеприпасов и вооружений в США и других странах мониторят эту ситуацию и постоянно улучшают свою продукцию, производя обновление систем наведения и его электронного обеспечения. Также наш собеседник рассказал о том, что украинская сторона ведет успешную охоту за российскими установками РЭБ.
— На важные объекты ставится устройство, заглушающее на некотором расстоянии сигналы GPS, — рассказывает Роман Свитан. — Попадая в зону действия такой аппаратуры, летящий снаряд или ракета теряют внешнее управление и движутся по последним полученным координатам. При этом на нее может воздействовать ветер и другие объективные факторы. Обычно ракета GMLRS попадает в двух-трех метрах от заданной точки. В случае если на нее успешно воздействуют системы РЭБ, ракета может отклониться и ударить на расстоянии в 10–15 метров или около того.
Украинский МиГ-29, запускающий ракету AGM-88 HARM. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Роман Свитан объясняет, что сама система РЭБ является отличной мишенью для противолокационных ракет типа AGM-88 HARM. Это оружие наводится на источник сигналов и излучения, каким является устройство радиоэлектронной борьбы. С ним согласен и российский эксперт в области вооружений, попросивший не упоминать его имени. По словам этого источника, системы РЭБ имеют серьезные недостатки.
— Нужно понимать, что РЭБ глушит всю связь и навигацию в радиусе своей работы, — рассказывает российский специалист. — Как при этом осуществлять управление войсками — неизвестно. Придется пользоваться архаичной проводной связью, что в условиях активных боевых действий крайне малоэффективно. Кроме того, для противника включение таких систем — как красная тряпка для быка. Сразу становится ясно, что именно в этом месте расположено что-то ценное и важное, что требуется защищать. Также круглосуточное использование мощных устройств радиоэлектронной борьбы требует огромной мощности электропитания, которое не всегда можно обеспечить поблизости от переднего края фронта.
Также российский эксперт заявляет, что аппаратура РЭБ опасна для здоровья находящихся на охраняемом объекте людей. Ведь радиоэлектронная борьба ведется в микроволновом СВЧ диапазоне. Последствия его применения могут быть крайне серьезными.
— Если поднести к мощному аппарату обычную лампочку, она загорается без подключения к сети, просто в воздухе, — говорит наш собеседник. — Настолько сильное излучение исходит от устройства. Ясно, чтно человек начинает «жариться», находясь неподалеку. Но на войне этому фактору придают немного значения.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]