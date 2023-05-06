ВСУ подтвердили, что сбили «несбиваемую» российскую ракету «Кинжал»

Системы ПВО Patriot Украины сбили «несбиваемую» российскую ракету «Кинжал». Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили “не имеющий аналогов” “Кинжал”! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России», — написал Олещук в своем телеграм-канале.

Поразить ракету удалось с помощью американской системы ПВО Patriot. Ранее ВСУ отрицали перехват «Кинжала». Олещук пояснил, что военным нельзя раньше времени обнародовать информацию, которой может воспользоваться противник.