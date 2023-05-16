ВСУ: ночью российская армия выпустила по Украине 6 ракет «Кинжал», 9 ракет «Калибр» и 3 ракеты «Искандер-М». Украинские силы ПВО уничтожили все 18 ракет

Ночью российская армия выпустила по Украине шесть ракет «Кинжал», девять ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По данным Залужного, Вооруженные силы РФ атаковали Украину около 03:30 с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

«Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“, 9 крылатых ракет „Калибр“ — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, „Искандер-М“)», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

«Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины», — написал он.

Кроме того, ВС РФ атаковали Украину ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — Орлан-10, SuperCam. Украинские силы ПВО сбили все дроны, сообщил Залужный.

Утром Киевская городская военная администрация (КГВА) и мэр города Виталий Кличко сообщили, что российская армия обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. По предварительной информации, в Соломенском районе украинской столицы — трое пострадавших.

Это была восьмая по счету воздушная атака на Киев с начала мая. «Она была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — говорится в сообщении КГВА.