ФСБ отчиталась об аресте 25-летней украинки по делу о шпионаже

ФСБ отчиталась о задержании 25-летней гражданки Украины. Ее подозревают в шпионаже в пользу Украины (ст. 276 УК ). Об этом пишет ТАСС.

Суд арестовал гражданку Украины. Уголовное дело о шпионаже предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

У девушки изъяли технические средства с «геопространственными сведениями, раскрывающими дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток"». Как отмечает ФСБ, эта группировка войск воевала в Киевской области.

«По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — утверждают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Крымчанку, которая пыталась попасть домой к больному отцу, арестовали по делу о шпионаже

Девушка на опубликованном ФСБ видео с задержанием 25-летней гражданки Украины похожа на арестованную ранее 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову.

Умерова в декабре пыталась проехать из Киева в Крым к больному отцу. После пересечения границы с Россией ее задержали, составили протокол о нарушении правил пересечения границы и отправили в Центр временного содержания иностранцев во Владикавказе.

В марте суд постановил, что Умерова не представляет опасности для России, ее выпустили из ЦВСИГ, но почти сразу же задержали вновь и составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Девушку арестовали на 15 суток, а затем составили еще три аналогичных протокола, каждый раз с отбытием 15-дневного административного ареста. Срок последнего истек 12 мая.

4 мая Умерову ФСБ увезла в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что ее отправили в СИЗО по делу о шпионаже.