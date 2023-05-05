Гражданку Украины Ление Умерову отправили в СИЗО по делу о шпионаже. Ее задержали во время поездки к больному отцу в Крым

4 мая сотрудники ФСБ увезли Умерову из изолятора временного содержания во Владикавказе и доставили в московское СИЗО Лефортово. В ИВС девушка отбывала 15-дневный административный арест по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Силовики четыре раза подряд вменяли Умеровой одну и ту же статью.

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО 25-летнюю гражданку Украины и крымскую татарку Ление Умерову по делу о шпионаже, сообщает «Медиазона», ссылаясь на базу данных московских судов.

Ление Умерова в 2015 году после аннексии Крыма Россией переехала в Киев, но ее родители остались жить на полуострове. В декабре 2022 года Умерова поехала из Киева в Крым, чтобы повидаться с отцом. У страдающего от онкологического заболевания мужчины ухудшилось состояние.

После начала войны дорога через Херсонскую область и админграницу в Крым стала небезопасной, Умерова не смогла проехать на полуостров по короткому маршруту, поэтому ее путь пролегал через Болгарию, Румынию и границу Грузии с Россией.

На КПП «Верхний Ларс» в ночь с 3 на 4 декабря девушку задержали «для дополнительной проверки и беседы», а затем увезли в отдел полиции во Владикавказе.

«Пограничники сказали, что утром с ней еще поговорят и отправили ее в гостиницу "Сова". Эта гостиница находится за городом. Оказалось, есть места, где иностранным гражданам не положено находиться. Таксист повез ее по этой дороге, ГАИшники остановили таксиста», — рассказал ее отец Резван Умеров.

На Умерову составили протокол о нарушении правил пересечения границы (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), оштрафовали на две тысячи рублей и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, где она находилась дольше трех месяцев. В марте Кассационный суд постановил, что Умерова не представляет опасности для страны и исключил из предыдущего приговора пункт про депортацию, поэтому девушку должны были отпустить.