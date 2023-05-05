Гражданку Украины Ление Умерову отправили в СИЗО по делу о шпионаже. Ее задержали во время поездки к больному отцу в Крым

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО 25-летнюю гражданку Украины и крымскую татарку Ление Умерову по делу о шпионаже, сообщает «Медиазона», ссылаясь на базу данных московских судов.
4 мая сотрудники ФСБ увезли Умерову из изолятора временного содержания во Владикавказе и доставили в московское СИЗО Лефортово. В ИВС девушка отбывала 15-дневный административный арест по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Силовики четыре раза подряд вменяли Умеровой одну и ту же статью.
Фото: Ление Умерова / «Крымская правозащитная группа»
Ление Умерова в 2015 году после аннексии Крыма Россией переехала в Киев, но ее родители остались жить на полуострове. В декабре 2022 года Умерова поехала из Киева в Крым, чтобы повидаться с отцом. У страдающего от онкологического заболевания мужчины ухудшилось состояние.
После начала войны дорога через Херсонскую область и админграницу в Крым стала небезопасной, Умерова не смогла проехать на полуостров по короткому маршруту, поэтому ее путь пролегал через Болгарию, Румынию и границу Грузии с Россией.
На КПП «Верхний Ларс» в ночь с 3 на 4 декабря девушку задержали «для дополнительной проверки и беседы», а затем увезли в отдел полиции во Владикавказе.
«Пограничники сказали, что утром с ней еще поговорят и отправили ее в гостиницу "Сова". Эта гостиница находится за городом. Оказалось, есть места, где иностранным гражданам не положено находиться. Таксист повез ее по этой дороге, ГАИшники остановили таксиста», — рассказал ее отец Резван Умеров.
На Умерову составили протокол о нарушении правил пересечения границы (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), оштрафовали на две тысячи рублей и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, где она находилась дольше трех месяцев. В марте Кассационный суд постановил, что Умерова не представляет опасности для страны и исключил из предыдущего приговора пункт про депортацию, поэтому девушку должны были отпустить.
«На выходе из суда Ление ждали неизвестные люди, которые надели ей на голову мешок, посадили в автомобиль и привезли в незнакомый район Владикавказа. Ее высадили из машины, сразу подъехали сотрудники полиции, которые потребовали от нее проехать в отдел полиции», — пишет «Грати».
Когда Умерова пыталась узнать, за что ее задерживают, на нее составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст.19.3 КоАП) и арестовали на 15 суток. Позднее на Ление составили еще три аналогичных протокола по 15 суток административного ареста. Срок четвертого административного ареста истекает 12 мая.
«Первый раз якобы она не отдавала документы, второй раз — якобы она не отдавала телефон, третий раз — как будто она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины», — рассказал Резван Умеров.