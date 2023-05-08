Из «Верхнего Ларса» в «Лефортово»

Более пяти месяцев крымскую татарку Ление Умерову российские власти держали в спецприемниках, составляя на нее административные протоколы по разным формальным причинам. Она пыталась навестить больного отца и поехала из Киева в Крым через Грузию. В результате непростой путь до дома обернулся уголовным преследованием. На прошлой неделе силовики доставили Умерову в Москву, где ее арестовали по обвинению в шпионаже. «Новая-Европа» рассказывает историю преследования крымчанки.

25-летняя Ление Умерова переехала из Крыма в Киев в 2015 году, после аннексии полуострова Россией. В украинской столице она училась в политехническом институте на факультете неорганической химии и работала маркетологом бренда женской одежды, пишут «Грати». Каждый год она старалась навещать родителей. Последний раз девушка отправилась в Крым уже после начала войны. В ноябре 2022 года она узнала, что у отца обнаружили рак. Тогда Умерова собралась поехать домой. Однако по обычному маршруту — через Херсонскую область — ехать было небезопасно. Девушка решила добраться до Крыма через Болгарию, Румынию, Грузию и Россию. В ночь с 3 на 4 декабря автобусом «Тбилиси — Симферополь» она приехала на погранконтроль «Верхний Ларс». Российско-грузинскую границу ей так и не удалось перейти — девушку задержали. Следующие пять месяцев она провела в изоляции в спецприемниках Северной Осетии.

Штраф и выдворение Умерову задержали сотрудники погранслужбы ФСБ, забрали у нее внутренний и заграничный украинские паспорта и телефон «для дополнительной проверки». В мобильнике у нее нашли фотографии военной техники — это были скачанные снимки из интернета, а не ее личные, объяснил журналистам «Грати» отец девушки Резван Умеров. «Пограничники сказали, что утром с ней еще поговорят, и отправили ее в гостиницу «Сова». Этот отель находится за городом. Оказалось, есть места, где иностранным гражданам не положено находиться. Таксист повез ее по этой дороге, гаишники остановили таксиста», — добавил Умеров. В два часа ночи Умерову задержал патруль ГИБДД. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ за «нарушение правил пересечения государственной границы», и на следующий день, 4 декабря, Умерова впервые предстала перед судом. Согласно решению Пригородного районного суда Северной Осетии, девушка следовала не по федеральной трассе, а по проселочным улицам и нарушила режим пребывания в зоне «с регламентированным посещением для иностранных граждан» без специального разрешения. Транзитный проезд в этом регионе разрешается только по дорогам, перечень которых установлен правительством. Суд признал, что Умерова незаконно находилась в Северной Осетии в нарушение правил передвижения и порядка пребывания при отсутствии документов, подтверждающих право быть в режимной зоне.

Тот факт, что девушка оказалась в этом месте случайно, из-за того, что ночью ее остановили на погранпункте и потом отправили в гостиницу, суд просто проигнорировал.

В мотивировочной части постановления говорится, что проезд Ление в такси по проселочной владикавказской дороге, по мнению суда, «свидетельствует об отсутствии лояльности к правопорядку страны пребывания». В итоге Умерову оштрафовали на 2 тысячи рублей с принудительным выдворением. Ожидать депортации ее отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в десяти километрах от Владикавказа. Адвокату девушки не удалось отменить решение в Верховном суде Северной Осетии. После того как Умерова провела в ЦВСИГ три с половиной месяца, Пятый кассационный суд в Пятигорске все же встал на сторону защиты. Судьи частично согласились с доводами адвоката, что выдворять девушку из России незаконно. Однако штраф оставили в силе.

Вид на AПП Верхний ларс. Фото: Яндекс.карты

Из постановления кассационного суда следует, что незаконность решения о выдворении Умеровой суд усмотрел в нарушении указа Путина от 27 августа 2022 года, который запрещает выдворять украинцев из России за исключением ряда случаев. К таким исключениям относятся освобождающиеся из колоний или «создающие угрозу национальной безопасности РФ», в том числе «выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя», а также поддерживающие террористическую или экстремистскую деятельность и посягающие на общественный порядок и безопасность — туда же относятся участвующие в несогласованных акциях.

Примечательно, что решение кассационный суд вынес 13 марта. То есть тогда российские власти в Умеровой угрозу национальной безопасности еще не видели.

По закону ее обязаны были освободить из спецприемника. Но на свободу она так и не вышла. Как сообщила Крымская правозащитная группа, ночью 16 марта возле ворот спецприемника девушку ожидала машина с четырьмя мужчинами. Те ее схватили, надели на голову мешок и вывезли в незнакомый район Владикавказа. Там, по сведениям правозащитников, ее высадили из машины, а подъехавшие в этот момент полицейские снова задержали.

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«Карусель» административок В отделе полиции на Умерову вновь составили административный протокол за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов по ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил ей 15 суток ареста. Через две недели история повторилась: тот же Советский суд Владикавказа арестовал Умерову по той же статье. Проведя в спецприемнике еще 15 суток, она предстала перед третьим по счету судом. 11 апреля Умерову вернули в спецприемник на 15 суток, но и этим административное преследование девушки не закончилось. 26 апреля Советский суд опять зарегистрировал полицейский протокол об административном правонарушении по той же статье 19.3 КоАП. Таким образом Умерова за полтора месяца четыре раза подряд якобы совершала правонарушения. Отец Умеровой уточнил журналистам «Грати», что в первый раз на его дочь составили протокол якобы за то, что она не предъявила документы, во второй раз — не давала телефон, третий раз — как будто не выходила из машины, сопротивлялась. «В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, что якобы она не вышла из машины, — отметил Умеров. По его мнению, таким образом его дочь пытаются «сломать».