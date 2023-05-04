Семья: задержанная во время поездки к больному отцу в Крым украинка стала подозреваемой в деле о шпионаже

Во Владикавказе сотрудники ФСБ увезли из изолятора временного содержания в неизвестном направлении крымскую татарку и гражданку Украины Ление Умерову, задержанную ранее во время поездки к больному отцу в Крым. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» со ссылкой на брата Умеровой Азиза.

Ление Умерова стала подозреваемой по делу о шпионаже, сообщил «Грати» ее брат Азиз Умеров. По его словам, сегодня сотрудники ФСБ привезли девушку из Владикавказа в московское СИЗО Лефортово, завтра состоится суд по мере пресечения, ее подозревают в шпионаже.

По его словам, сейчас место нахождения Лении родным неизвестно. Он также заявил, что никто из родственников не сомневался, что «ФСБшники придут за ней». Азиз говорит, что последние пять месяцев сотрудники ФСБ пытались фальсифицировать уголовное дело в отношении Умеровой, но не смогли найти «ни одного официального обвинения».

«Сегодня родители пытались наведаться в изолятор, однако их не впустили, сообщив, что Ление там уже нет. Как оказалось, ее вместе с вещами забрали ФСБшники. На вопрос родителей о том, куда ее забрали, на каком основании, почему не сообщили, был дан краткий ответ: «это ФСБ — вышестоящий орган, они перед нами не отчитываются», — рассказал Азиз Умеров.

В ИВС девушка отбывала 15-дневный административный арест по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Силовики четыре раза подряд вменяли Умеровой одну и ту же статью.

Ление Умерова в 2015 году после аннексии Крыма Россией переехала в Киев, но ее родители остались жить на полуострове.



В декабре 2022 года Умерова поехала из Киева в Крым, чтобы повидаться с отцом. У страдающего от онкологического заболевания мужчины ухудшилось состояние. Проехать по короткому маршруту она не смогла из-за войны, поэтому ее путь пролегал через Болгарию, Румынию и границу Грузии с Россией.

На КПП «Верхний Ларс» в ночь с 3 на 4 декабря девушку задержали «для дополнительной проверки и беседы», а затем увезли в отдел полиции во Владикавказе.

«Пограничники сказали, что утром с ней еще поговорят и отправили ее в гостиницу "Сова". Эта гостиница находится за городом. Оказалось, есть места, где иностранным гражданам не положено находиться. Таксист повез ее по этой дороге, ГАИшники остановили таксиста», — рассказал ее отец Резван Умеров.

На Умерову составили протокол о нарушении правил пересечения границы (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), оштрафовали на две тысячи рублей и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Там Ление находилась дольше трех месяцев. В марте Кассационный суд решил, что Умерова не представляет опасности для страны и исключил из предыдущего приговора пункт про депортацию, поэтому девушку должны были отпустить.

«На выходе из суда Ление ждали неизвестные люди, которые надели ей на голову мешок, посадили в автомобиль и привезли в незнакомый район Владикавказа. Ее высадили из машины, сразу подъехали сотрудники полиции, которые потребовали от нее проехать в отдел полиции», — пишет «Грати».

Когда Умерова пыталась узнать, за что ее задерживают, на нее составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст.19.3 КоАП) и арестовали на 15 суток. Позднее на Ление составили еще три аналогичных протокола, каждый раз с отбытием 15-дневного административного ареста.

«Первый раз якобы она не отдавала документы, второй раз — якобы она не отдавала телефон, третий раз — как будто она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины», — рассказал Резван Умеров.

Срок четвертого административного ареста истекает 12 мая.