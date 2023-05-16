CNN: ЗРК Patriot, скорее всего, получил повреждения, но не был уничтожен в результате удара ВС РФ по Киеву





Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, скорее всего, получил повреждения, но не был уничтожен в результате удара ВС РФ по Киеву 15 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«США все еще оценивают масштабы ущерба. Это позволит определить, нужно ли вернуть систему, или украинцы просто отремонтируют ее на месте», — говорится в сообщении телеканала.

Сегодня Минобороны РФ отчиталось о поражении Patriot в Киеве. По версии ведомства, «высокоточный удар» был нанесен гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, сообщили, что украинские силы ПВО уничтожили все 18 ракет, которые российская армия выпустила по Украине ночью с понедельника на вторник — шесть ракет «Кинжал», девять ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).