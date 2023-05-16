ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро военной помощи от Евросоюза

Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на оружие, предназначенное для Украины. Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

Сумма транша составляет 500 миллионов и должна была быть выделена 22 мая.

Будапешт, по данным агентства, потребовал «гарантий» того, что Европейский фонд мира в будущем будет играть более «глобальную роль», а не использоваться лишь для вооружения Украины.