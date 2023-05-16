ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро военной помощи от Евросоюза

Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на оружие, предназначенное для Украины. Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.
Сумма транша составляет 500 миллионов и должна была быть выделена 22 мая.
Будапешт, по данным агентства, потребовал «гарантий» того, что Европейский фонд мира в будущем будет играть более «глобальную роль», а не использоваться лишь для вооружения Украины.
В декабре Венгрия наложила вето на решение Евросоюза выделить 18 млрд евро в виде пакета помощи для Украины на 2023 год.
В январе Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС для Украины, сообщал RMF. Он составлял около 500 миллионов евро. Речь в тот раз также шла о средствах, которые ЕС выделяет из Европейского фонда мира.