Что произошло за ночь 20 января. Коротко

Идет 331-й день войны России в Украине. Власти США объявили о том, что выделят Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP.
При этом США и Германия не смогли договориться о поставках танков в Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники. На встрече главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Борисом Писториусом обе стороны рассказали, почему считают, что другая должна поставить современные танки в Украину в первую очередь.
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