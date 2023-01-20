RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 20 января. Коротко 06:00, 20 января 2023 Идет 331-й день войны России в Украине. Власти США объявили о том, что выделят Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP.

В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP. При этом США и Германия не смогли договориться о поставках танков в Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники. На встрече главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Борисом Писториусом обе стороны рассказали, почему считают, что другая должна поставить современные танки в Украину в первую очередь. Читайте также Читайте также Ядоносцы Обнищавшие российские фермеры перешли к запрещенным технологиям борьбы с мышами, что стало причиной настоящего экоцида на юге страны Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС для Украины , сообщает RMF. Он составлял около 500 миллионов евро. Речь идет о деньгах, которые ЕС выделяет из Европейского фонда мира.

, сообщает RMF. Он составлял около 500 миллионов евро. Речь идет о деньгах, которые ЕС выделяет из Европейского фонда мира. ООН предоставит четыре миллиона долларов на разминирование Николаевской области . Об этом рассказали в Минреинтеграции Украины. Средства будут предназначены для закупки соответствующего оборудования и подготовки специалистов.

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