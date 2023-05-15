В Курской области 600 человек остались без света в результате обстрела

В результате обстрела в Курской области около 600 человек остались без света. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших нет», — сообщили власти.

Взрывами была повреждена линия электропередачи. По словам губернатора, аварийные бригады приступили к ремонтным работам.