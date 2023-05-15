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В Курской области 600 человек остались без света в результате обстрела

В результате обстрела в Курской области около 600 человек остались без света. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших нет», — сообщили власти.

Взрывами была повреждена линия электропередачи. По словам губернатора, аварийные бригады приступили к ремонтным работам.

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13 мая в Брянской области одновременно потерпели крушение несколько воздушных судов ВС РФ. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в регионе упало четыре объекта — два вертолета и два самолета.

«Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — говорилось в публикации издания.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил крушения работой систем противовоздушной обороны РФ.

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