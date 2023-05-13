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ТАСС: в Брянской области потерпели крушение вертолет и истребитель

В Брянской области произошло крушение вертолета Ми-8 и самолета Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сначала стало известно о крушении вертолета. «Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — сказал собеседник агентства.

Затем телеграм-канал 112 сообщил, что в Брянской области могли упасть сразу два вертолета. Один — в Клинцах, второй — в Стародубе.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что второй сбитый объект — не вертолет, а истребитель Су-34.

Находившиеся на борту вертолета два человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В настоящее время обломки вертолета найдены. В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства.

В соцсетях публикуют фото и видео обломков вертолета. Отмечается, что на лопасти есть следы поражения.

Фото: Подслушано Клинцы

Фото: Подслушано Клинцы

Телеграм-канал Mash пишет, что на территории Клинцовского района Брянской области введен план «Перехват» — силовики ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.

По словам главы горадминистрации Клинцов Сергея Евтеева, на земле нет повреждений от падения вертолета.

Baza пишет, что в результате крушения также пострадала 51-летняя женщина — она шла по улице, и обломки вертолета упали ей на голову.

Накануне в Джанкойском районе аннексированного Крыма упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Минобороны утверждает, что крушение произошло «при выполнении планового учебно-тренировочного полета».

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