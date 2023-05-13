ТАСС: в Брянской области потерпели крушение вертолет и истребитель

В Брянской области произошло крушение вертолета Ми-8 и самолета Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сначала стало известно о крушении вертолета. «Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — сказал собеседник агентства. Затем телеграм-канал 112 сообщил, что в Брянской области могли упасть сразу два вертолета. Один — в Клинцах, второй — в Стародубе. Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что второй сбитый объект — не вертолет, а истребитель Су-34.

Находившиеся на борту вертолета два человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «В настоящее время обломки вертолета найдены. В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства. В соцсетях публикуют фото и видео обломков вертолета. Отмечается, что на лопасти есть следы поражения.

Фото: Подслушано Клинцы