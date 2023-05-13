Источники «Коммерсанта» сообщили о 4 упавших воздушных судах в Брянской области. Глава региона подтвердил крушение только одного вертолета

Глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил крушение одного вертолета в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В Брянской области практически одновременно разбилась авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35, которая планировала нанести удар по Черниговской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — пишет издание.
По данным «Коммерсанта», на аэродром не вернулись все четыре машины. Их пилоты погибли. В настоящее время власти Брянской области подтвердили крушение только одного вертолета.
«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
По данным главы региона, в результате было повреждено пять домовладений. На месте работают оперативные службы, утверждает Богомаз.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о крушении вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области. По данным информагентства, экипажи обоих судов погибли.
Baza утверждает, что спецслужбы подтвердили падение еще одного вертолета — в Унечском районе области вблизи деревни Волкустичи.
Очевидцы опубликовали видео падения второго вертолета, снятое в селе Шкрябино Стародубского района в Брянской области.
«Военкоры» вовсе пишут о двух сбитых Ми-8, одном Су-34 и одном Су-35. Mash тоже сообщает, что крушение потерпели четыре воздушных судна.
«По нашей информации, это два вертолёта и два штурмовика, которые возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел. Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом», — говорится в публикации телеграм-канала.
По данным «Осторожно, новости», было сбито два Ми-8 и один Су-34.
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