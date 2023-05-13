Источники «Коммерсанта» сообщили о 4 упавших воздушных судах в Брянской области. Глава региона подтвердил крушение только одного вертолета

обновлено в 17:47 мск

В Брянской области практически одновременно разбилась авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35, которая планировала нанести удар по Черниговской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — пишет издание.

По данным «Коммерсанта», на аэродром не вернулись все четыре машины. Их пилоты погибли. В настоящее время власти Брянской области подтвердили крушение только одного вертолета.