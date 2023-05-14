В ВСУ заявили, что российские самолеты и вертолеты в Брянской области сбили силы ПВО РФ. На эту версию произошедшего также намекнул Пригожин

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил вчерашние крушения российских военных самолетов и вертолетов в Брянской области работой систем противовоздушной обороны РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, всего было сбито два самолета и три вертолета.

На такую же версию произошедшего намекнул глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии», — заявил он в ответ на просьбу издания «Ньюсинфо» прокомментировать крушение авиагруппы.

Накануне в Брянской области одновременно потерпели крушение несколько воздушных судов ВС РФ. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в регионе упало четыре объекта — два вертолета и два самолета.

«Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — говорилось в публикации издания.

Официально губернатор Брянской области подтвердил падение одного вертолета. В Минобороны не комментировали произошедшее.