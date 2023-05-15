В Брянской области организовали поиски тела одного из пилотов разбившегося 13 мая самолета

Администрация Стародубского округа Брянской области попросила помощи местных жителей в поиске тела одного из пилотов разбившегося 13 мая самолета. Такое сообщение появилось на официальной странице местных властей во «ВКонтакте».
Скриншот: ВКонтакте
«Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами», — говорится в посте.
Накануне в администрации также сообщили, что память погибших можно почтить у Вечного огня на мемориале «Стена памяти» в городе Стародуб.
Предварительно, в результате крушения воздушных судов в Брянской области 13 мая погибли девять пилотов.
Смерть одного из них также подтвердила жена погибшего члена экипажа вертолета Ми-8 Олеся Савченко.
Скриншот: ВКонтакте
Она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором говорилось, что ее муж, Максим Савченко, проходил службу в городе Остров Псковской области в должности старшего бортового техника — инструктора на вертолете.
«12 мая 2023 года борт капитана Савченко Максима Васильевича был сбит ракетой противника. Все члены экипажа погибли», — говорится в публикации.
Внимание на пост обратил OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, сейчас страница супруги погибшего закрыта, но ее можно посмотреть в архиве.
13 мая в небе над Брянской областью были сбиты несколько воздушных судов. Официально губернатор Брянской области подтвердил только крушение одного вертолета. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в регионе упало четыре объекта — два вертолета и два самолета.
В ВСУ утверждают, что речь идет о пяти упавших объектах. Кроме того, по версии украинских военных, их сбили российские системы ПВО. На такую же версию произошедшего намекнул глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В Минобороны не комментировали произошедшее.