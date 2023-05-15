В Брянской области организовали поиски тела одного из пилотов разбившегося 13 мая самолета

Администрация Стародубского округа Брянской области попросила помощи местных жителей в поиске тела одного из пилотов разбившегося 13 мая самолета. Такое сообщение появилось на официальной странице местных властей во «ВКонтакте».

Скриншот: ВКонтакте

«Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами», — говорится в посте. Накануне в администрации также сообщили, что память погибших можно почтить у Вечного огня на мемориале «Стена памяти» в городе Стародуб. Предварительно, в результате крушения воздушных судов в Брянской области 13 мая погибли девять пилотов. Смерть одного из них также подтвердила жена погибшего члена экипажа вертолета Ми-8 Олеся Савченко.

Скриншот: ВКонтакте