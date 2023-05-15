Что упало — то пропало

Катастрофа Шредингера Утром в субботу 13 мая в Брянской области разбились минимум четыре российских военных летательных аппарата: два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Согласно сообщениям СМИ, один вертолет рухнул в Унечском районе рядом с деревней Волкустичи, второй вертолет упал в деревне Муравей рядом с городком Клинцы. Су-34 разбился в деревне Истровка под городом Стародуб, а Су-35 потерпел крушение в селе Шкрябино. Экипажи всех бортов — по трое в каждом вертолете, двое в Су-24 и один пилот Су-35 — погибли. По данным российских журналистов, летательные средства входили в одну авиагруппу. Истребитель страховал бомбардировщик, а оба вертолета, в свою очередь, прикрывали самолеты системами РЭБ и должны были эвакуировать пилотов в случае катастрофы. От мест происшествий до границы с Украиной не более 45 км. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате падения вертолета в Клинцах получили повреждения пять домов и была ранена женщина. Отметим, что Богомаз подтвердил падение только одного вертолета. Журналист Майкл Наки рассказал в своем блоге со ссылкой на российские ТГ-каналы и информацию проекта Orix, что как минимум один из уничтоженных вертолетов модификации МТПР-1 нес на себе комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ». Эта аппаратура призвана подавлять системы ПВО противника при помощи активных помех. Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не имеют отношения к катастрофам с российскими военными летательными аппаратами, зато к ним «причастна российская ПВО». По сведениям Игната, всего Россия в один день потеряла пять летательных аппаратов — два самолета и три вертолета. Майкл Наки утверждал, что

уничтожение сразу четырех единиц авиационной техники — событие беспрецедентное в современной мировой истории

и выдвинул три основные гипотезы произошедшего. Во-первых, по мнению Майка Наки, сбить российские боевые машины могли украинские истребители ракетами «воздух-воздух». По второй версии, успешную операцию мог организовать расчет украинского зенитно-ракетного комплекса. В этой ситуации удивительным было только одно: катастрофическое для репутации Минобороны молчание военного ведомства. Этих вертолетов и самолетов для российской армии как будто не существует (не говоря уже об экипажах: по неофициальным пока данным, погибло 9 человек). Правда, судя по официальным каналам Минобороны, «специальная военная операция» продолжает идти максимально успешно, и Россия хронически побеждает. Именно молчание Минобороны сделало особенно популярной третью версию катастрофы, согласно которой российские самолеты и вертолеты стали жертвами «дружеского огня» российских ПВО.

Дружеский огонь К предположению о «дружественном огне» подводит и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предлагающий заняться простейшей геометрией: «Четыре самолета. Если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии». Простейшие вычисления дают понять, что, по мысли Пригожина, все российские летательные аппараты были атакованы с территории РФ.

«По моей информации, Украина к этому не имеет отношения,

— говорит «Новой-Европа» глава «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко. — Речь идет о саботаже внутри российской армии. По полетным планам вертолетам и самолетам был отдан приказ лететь в режиме радиомолчания, что сознательно подставляло их под friendly fire («дружественный огонь»). Вероятно, среди российских силовиков и военных действует группа людей, которые выступают за скорейшее прекращение войны в пользу Украины и за крах путинского режима».

Украинский вертолет Ми-24 над нефтехранилищем под Белгородом. Фото: ВКонтакте

Майкл Наки вспоминает случай, когда после атаки двух украинских вертолетов Ми-24 на нефтехранилище российская противовоздушная оборона уничтожила над этим регионом воздушное судно армии РФ. «На этой войне было немало происшествий, когда воздушные цели сбивались дружественным огнем, — высказывает свою позицию «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — Известно о подобных случаях у обеих сторон. Ясно, что

на приграничных территориях российское ПВО должно постоянно находиться в состоянии повышенной готовности и может из-за нервозности совершать ошибки.

Но представить себе, что практически в один и тот же момент своя же противовоздушная оборона атакует сразу четыре цели, летящие с большим разбросом на разных высотах и скоростях, — уму непостижимо. На экранах радаров у россиян должны были внезапно появиться неизвестно откуда взявшиеся в глубине собственной территории мишени. С ПВО обычно согласовываются графики полетов, и операторы ЗРК, вероятнее всего, знают, какие самолеты в данный момент находятся в воздухе. Если даже у них возникают сомнения — включается идентификатор «свой-чужой», обычно не позволяющий даже прицеливаться по «своим» целям. Поэтому я подобную версию практически полностью отвергаю, так как она говорит нам, что кто-то сошел с ума».

По словам израильского эксперта, версия Пригожина, по которой в центре некоего круга стоит зенитно-ракетный комплекс, уничтожающий дружественные цели в радиусе 20 километров, — ниже всякой критики. Как минимум, в довольно густонаселенной местности люди заметили бы дымные следы запускаемых с земли ракет ПВО. Гипотезу о воздушной засаде, устроенной украинскими истребителями, Давид Шарп считает маловероятной. У советских ракет, которыми штатно вооружены имеющиеся сегодня у ВСУ самолеты, очень короткий радиус действия. Для их использования необходимо было войти в ближний бой, чего давно не случалось поблизости от российской границы. Есть небольшая вероятность, что Киеву удалось модернизировать свои самолеты для использования западных систем вооружения. К примеру, ракеты AMRAAM имеют дальность от 120 до 180 км, и могли бы поразить цели из-за линии фронта. У этих ракет есть головка самонаведения, позволяющая эффективно бороться с воздушными целями. Но об уже состоявшейся их поставке Киеву, а также успешной переделке украинских самолетов под такой вид вооружения Давиду Шарпу ничего не известно. Израильский эксперт убежден, что

более рациональным объяснением случившегося является версия засады, устроенной украинской стороной при помощи одного или нескольких дальнобойных зенитно-ракетных комплексов,

подведенных к линии соприкосновения. «Дальности для такой атаки с запасом хватает как у переданных союзниками комплексов Patriot и SAMP-T, так и у старых советских С-300, достающих цели в удалении в 75 километров, — рассказывает Давид Шарп. — Засады зенитно-ракетных комплексов на самолеты противника практикуются с 50-ых годов прошлого века, начиная с войны во Вьетнаме. Потом скрытные атаки на воздушные цели часто происходили во время арабо-израильских конфликтов». С тем, что российские борты стали добычей находившейся в засаде украинской ПВО, согласен и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Специалист утверждает, что подобным способом в марте ВСУ сумели сбить в небе над оккупированным Енакиево бомбардировщик Су-34. «В интернете есть много видео обстрелов российских самолетов и вертолетов 13 мая, — объясняет Роман Свитан «Новой-Европа». — На некоторых из них видно, как ракета наземного ЗРК попадает в переднюю полусферу самолета или вертолета; тогда как снаряды переносных зенитно-ракетных комплексов наводятся по теплу двигателя и бьют, как правило, самолет в хвост — прямо в выхлопную струю, исходящую из сопла. Именно при атаке ракетой ЗРК дальнего действия происходит поражение кабины пилотов мельчайшими элементами. В такой ситуации экипажи, как правило, погибают. Как и произошло в этот раз».

Роман Свитан объясняет, что система распознавания «свой-чужой» не дает возможности атаковать дружественные цели. Для этого оператору ЗРК пришлось бы в ручном режиме отключать предохранительную систему. И соглашается с Давидом Шарпом на счет того, что для атаки мог быть использован один из комплексов большой дальности: к примеру, С-300, Patriot или SAMP-T.

«Вся эта стандартная пилотируемая группа ежедневно, как по расписанию, летала бомбить планирующими боеприпасами на основе ФАБ-500 Черниговскую и Сумскую области,