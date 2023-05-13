Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский опубликовал видео встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме. Также он сообщил, что встречается с премьер-министром страны Джорджей Мелони и Папой римским Франциском. «Благодарен за последовательную позицию по поддержке Украины. Ценим важную военную помощь, которая дает нашему государству способность противостоять российской агрессии. <…> Италия была и есть на правильной стороне, на стороне правды в этой войне», — написал украинский президент.

В ходе визита Зеленского в Италию «были приняты очень важные решения по защите неба Украины», сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Зеленский рассказал, что на встрече с властями Италии обсуждалось военное сотрудничество. В том числе, речь шла о реализации «формулы мира», о которой, по словам президента Украины, он уже несколько раз говорил с Мелони. «Третье, о чем мы говорили — это взаимодействие в Европе. Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России… Один из элементов этого — санкции», — сказал Зеленский. Кроме того, немецкое агентство DPA сообщает со ссылкой на официальные источники, что в воскресенье Зеленский будет в Германии на вручении премии Карла Великого.