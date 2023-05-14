Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, точная программа Зеленского в Германии пока не разглашается из соображений безопасности. Однако полагается, что президента Украины примут президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц. Позже в Аахене также состоится вручение премии Карла Великого, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре.

В последний раз Зеленский был в Германии за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, отмечает Spiegel.

Ранее Берлин анонсировал крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 2,7 миллиарда евро. В него войдут 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы ПВО Iris-T SLM, 12 пусковых установок и сотни управляемых ракет для этой системы, 15 зенитных самоходных установок Gepard, до 200 разведывательных беспилотников, 100 бронетранспортеров, и более 100 машин материально-технического обеспечения.

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Накануне Зеленский также посетил Италию и Ватикан. В ходе визита Зеленского в Италию «были приняты очень важные решения по защите неба Украины», сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Зеленский рассказал, что на встрече с властями Италии обсуждалось военное сотрудничество. Речь, в частности, шла о реализации «формулы мира», о которой, по словам президента Украины, он уже несколько раз говорил с Мелони.

Президент Украины рассказал, что попросил папу римского Франциска «осудить российские преступления в Украине» и предложил ему присоединиться к реализации украинской «формуле мира» как к «единственному действенному алгоритму достижения справедливого мира».

В начале мая Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом. Он провел переговоры с президентом страны Саули Ниинистё и спикером финского парламента Петтери Орпо, а также принял участие в саммите Украина — Северная Европа.

После этого президент Украины посетил Нидерланды и выступил в Гааге, где предложил создать полноценный международный трибунал по совершенным РФ в Украине военным преступлениям.