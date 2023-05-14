В Париже началась встреча Макрона и Зеленского

Фото: Юрий Сафронов / специально для «Новой газеты Европа»
В Париже начались переговоры президентов Франции и Украины. После того, как Эмманюэль Макрон встретил Владимира Зеленского у крыльца Елисейского дворца, президенты отправились на «рабочий ужин».
«Этот обмен позволит им продолжить и углубить диалог доверия после их встречи 8 февраля в Париже и регулярных телефонных переговоров, проходивших с тех пор», — объявили перед встречей в администрации Макрона. И пообещали, что французский лидер «подтвердит неизменную поддержку Франции и Европы в деле восстановления законных прав Украины и защиты ее фундаментальных интересов». Речь за ужином« пойдет о поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины».
Макрон и Зеленский также «обменяются мнениями о долгосрочных перспективах возвращения мира в Европу, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским», плана, «который поддерживает Франция», добавили в Елисейском дворце.
Фото: Юрий Сафронов / специально для «Новой газеты Европа»
«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», — написал сам Зеленский после приземления.
Президент Франции заявил сегодня в интервью изданию L'Opinion, что Россия уже «геополитически проиграла» войну в Украине. «Россия не должна выиграть войну [и на поле боя]. А там уже от нас зависит, как помочь украинцам в их контрнаступлении, как подготовить вопрос гарантий безопасности к переговорам, которые неизбежно состоятся… Я всегда говорил, что в долгосрочной перспективе европейская архитектура безопасности должна будет полностью обеспечить безопасность завтрашней Украины. Но она должна будет разработать неконфронтационный подход к России и восстановить устойчивые балансы. Но до этого еще много шагов», — добавил он.
О визите из соображений безопасности было объявлено за несколько часов до прибытия президента Украины, который до этого побывал в Риме (где встретился с премьером, президентом и папой Римским), а также в Берлине.