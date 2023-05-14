В Париже началась встреча Макрона и Зеленского

В Париже начались переговоры президентов Франции и Украины. После того, как Эмманюэль Макрон встретил Владимира Зеленского у крыльца Елисейского дворца, президенты отправились на «рабочий ужин».

«Этот обмен позволит им продолжить и углубить диалог доверия после их встречи 8 февраля в Париже и регулярных телефонных переговоров, проходивших с тех пор», — объявили перед встречей в администрации Макрона. И пообещали, что французский лидер «подтвердит неизменную поддержку Франции и Европы в деле восстановления законных прав Украины и защиты ее фундаментальных интересов». Речь за ужином« пойдет о поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины».

Макрон и Зеленский также «обменяются мнениями о долгосрочных перспективах возвращения мира в Европу, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским», плана, «который поддерживает Франция», добавили в Елисейском дворце.