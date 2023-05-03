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Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом. Об этом сообщает его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо, а также примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

«Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидается совместное заявление», — написал Никифоров в фейсбуке.

Кроме того, президент Украины проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Канцелярия президента Финляндии также сообщила о визите Зеленского. В пресс-релизе говорится, что главы государств обсудят вопросы финской поддержки в обороне Украины против российской агрессии, двусторонние отношения между странами и глобальную геополитическую ситуацию.

В рабочем обеде президентов также примут участие премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

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Ниинистё и Зеленский в последний раз встречались в январе 2023 года, когда президент Финляндии посетил Киев.

5 апреля Зеленский прибыл в Варшаву. Его встретил польский лидер Анджей Дуда. Затем президент республики вручил Зеленскому орден Белого орла — одну из старейших и самых высоких государственных наград Польши — за углубление отношений между Варшавой и Киевом.

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